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Два арештовані літаки Boeing виставили на продаж

Аукціони заплановані на 5 серпня.

Два арештовані літаки Boeing виставили на продаж. Аукціони заплановані на 5 серпня.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції.

"До вашої уваги два поновлених на продаж арештовані пасажирські літаки Boeing", - йдеться у повідомленні.

Один з літаків - Boeing 737-500, виробник Boeing Company, Seatlly (USA), 1990 року випуску. Максимальна кількість пасажирів - 114 осіб. Максимальна злітна вага - 60 555 кг. Стартова ціна - 26 785 000 грн.

Другий літак - DC-9-83 (MD-83), виробник Mcdonnell Douglas-Boeing (USA), 1991 року випуску. Максимальна кількість пасажирів -170 осіб. Злітна вага - 72 575 кг. Стартова ціна - 13 818 000 грн.

Наразі літаки перебувають в аеропорту "Бориспіль".

Раніше Фонд гарантування виставляв на продаж два літаки Boeing-737-500 за 830 млн грн. Аукціон за англійською моделлю мав відбутися 2 липня.

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