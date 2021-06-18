Фонд гарантування виставив на аукціон два літаки Boeing-737-500 за 830 млн грн

Актив знаходиться в заставі НБУ і належить "Златобанку", який перебуває в ліквідації.

Фонд гарантування вкладів фізосіб виставив на аукціон право вимоги за кредитом із двома літаками Boeing 737-500 у заставі.

Актив знаходиться в заставі Національного банку та належить "Златобанку", який перебуває в ліквідації, інформує пресслужба ФГВФО.

"Загальна сума заборгованості за кредитним договором становить 830,6 млн грн. Забезпеченням виконання зобов'язань за кредитом виступають два пасажирські літаки Boeing 737-500, кожен із яких оснащений двома двигунами типу CFM56-3С-1 (рік випуску повітряних суден – 1993), а також майнові права на грошові кошти за договором виконання чартерних авіаперевезень", - сказано в повідомленні.

Аукціон запланований на 2 липня. Стартова ціна лота - 830,6 млн грн. Торги пройдуть за англійською моделлю аукціону. У них можуть взяти участь юрособи та фізособи, крім позичальника та поручителя по кредиту. Гроші, отримані від продажу активу, Фонд направить на розрахунки з кредиторами "Златобанк".

Фонд гарантування не вказує назву компанії-позичальника, але згідно з паспортом активу і даними спеціалізованих сайтів, йдеться про літаки Boeing 737-500, які входили до складу флоту авіакомпанії МАУ, але з 2017-2018 років знаходяться на зберіганні в аеропорту "Бориспіль".