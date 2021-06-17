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Бомбосховище у Львові продали за 5,2 млн грн

Будівля 1976 роки побудови перебуває в незадовільному стані.

Бомбосховище у Львові продали за 5,2 млн грн
Фото: privatization.gov.ua

17 червня відбувся онлайн-аукціон з приватизації нерухомості у Львові, за результатами якого нежитлову будівлю 1976 року побудови продали за 5,2 млн грн.

Фото: privatization.gov.ua

Як повідомляє пресслужба Фонду держмайна, за право власності на актив на відкритих торгах змагалися 16 учасників, які збільшили ціну в 12,6 разів зі стартових 413 220 грн до 5 205 900 грн.

"Об'єктом приватизації є нежитлова будівля 1976 року побудови площею 97 кв. м на вул. Навроцького, 1. Раніше її використовували в якості сховища - споруда заглиблена у землю, збудована в основному з бетону та має 10 окремих приміщень. Станом на зараз технічний стан будівлі та приміщень - незадовільний", - зазначено в повідомленні.

Фото: privatization.gov.ua

Фото: privatization.gov.ua

У Фонді держмайна також зазначили, що далі переможець має підписати протокол про результати торгів, укласти договір купівлі-продажу і здійснити розрахунок. Лише після цього процес приватизації об’єкта вважатиметься офіційно завершеним.

Найвищу ціну запропонував підприємець Олександр Сокотун. За даними YouControl, він є керівником та засновником декількох підприємств, які займаються будівельним та ресторанним бізнесом.

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