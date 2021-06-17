17 червня відбувся онлайн-аукціон з приватизації нерухомості у Львові, за результатами якого нежитлову будівлю 1976 року побудови продали за 5,2 млн грн.
Як повідомляє пресслужба Фонду держмайна, за право власності на актив на відкритих торгах змагалися 16 учасників, які збільшили ціну в 12,6 разів зі стартових 413 220 грн до 5 205 900 грн.
"Об'єктом приватизації є нежитлова будівля 1976 року побудови площею 97 кв. м на вул. Навроцького, 1. Раніше її використовували в якості сховища - споруда заглиблена у землю, збудована в основному з бетону та має 10 окремих приміщень. Станом на зараз технічний стан будівлі та приміщень - незадовільний", - зазначено в повідомленні.
У Фонді держмайна також зазначили, що далі переможець має підписати протокол про результати торгів, укласти договір купівлі-продажу і здійснити розрахунок. Лише після цього процес приватизації об’єкта вважатиметься офіційно завершеним.
Найвищу ціну запропонував підприємець Олександр Сокотун. За даними YouControl, він є керівником та засновником декількох підприємств, які займаються будівельним та ресторанним бізнесом.