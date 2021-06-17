Його звинувачують у підробці підпису доктора наук Гречила, щоб не руйнували Миколаївську фортецю задля видобутку піску.

Галицький районний суд Львова обрав відомому місцевому пам’яткоохоронцю і новому керівникові управління охорони об’єктів культурної спадщини Львівської облдержадміністрації Василю Петрику запобіжний захід у вигляді утримування під вартою.

Про це повідомляє "Львівський портал".

"Суд задовольнив клопотання прокуратури і взяв під варту пам’яткоохоронця Василя Петрика з можливістю застави у розмірі 567 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні.

Кілька людей хотіли взяти Василя Петрика на поруки, однак суддя не брав цього до уваги.

"Сам посадовець всі звинувачення відкидає і вважає кримінальну справу "притягненою за вуха" через його боротьбу за Миколаївську фортецю – невизнану дотепер пам’ятку, яку хочуть знищити задля видобутку піску", - пише видання.

Адвокат Петрика Тетяна Кочірко заявила, що рішення суду будуть оскаржувати.

Справу проти Петрика відкрили нібито через розкрадання бюджетних коштів під час робіт у нацзаповіднику "Древній Звенигород". Ідеться про Миколаївську фортецю – комплекс історичних споруд фортеці XIX-XX ст., який складається з 21 об’єкта.

Фото: portal.lviv.ua

Пам’яткоохоронці вважають, що її хочуть знищити заради облаштування піщаного кар’єру. Після розголосу справи у ЛОДА ініціювали надання їй пам’яткоохоронного статусу, для чого розпочалось виготовлення необхідної документації.

За неофіційною інформацією, добувати пісок на місці Миколаївської фортеці хоче приватна фірма "Західінвест-партнери". Щоб реалізувати цю ідею, нібито залучили директора комунального підприємства облради "Реставрація та управління замками та палацами Львівщини", який розробив і надіслав у Мінкульт документацію, у якій стверджується, що цей об’єкт не є пам’яткою. При цьому пам’яткоохоронці обвинувачують Петрика в підробці підпису доктора наук Андрія Гречила.

Миколаївська фортеця є єдиним в Україні зразком австрійських фортифікацій XIX-XX століття і дотепер збереглась на 95%.