Український військовий отримав поранення внаслідок обстрілу на Донбасі

Військовослужбовець ЗС України отримав осколкове поранення внаслідок обстрілу збройними формуваннями РФ позицій українських підрозділів поблизу населеного пункту Луганське на сході України.

Про це повідомляє пресцентр ОТУ “Північ”.

Інцидент стався сьогодні, 16 червня, близько 19:30.

“Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я військовослужбовця – задовільний. На обстріл противника наші військові відкрили вогонь у відповідь”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається,що на місці події працюють посадові особи військової частини та група оперативного реагування Військової служби правопорядку ЗС України.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 15 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.