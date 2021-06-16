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На Донбасі загинув 24-річний військовий з Рави-Руської

Загиблий служив у 24-й ОМБр.

Фото: facebook.com/ravagromada

В ході бойових дій на Донбасі у середу, 16 червня, загинув 24-річний військовий Роман Галуха з 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила.

Про це повідомили мерія Рави-Руської, звідки був родом загиблий, та голова Львівської ОДА Максим Козицький.

"Сьогодні під час бойових дій на Сході загинув мешканець Рави-Руської Роман Галуха. Воїну було 24 роки, служив у 24 –й механізованій бригаді. У загиблого залишились мама та сестри. Висловлюю щирі співчуття рідним загиблого", - написав Козицький у фейсбуці.

Штаб Операції об'єднаних сил поки що не повідомляв про втрати у середу.

Нагадаємо, що минулого тижня на Донбасі загинув солдат 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади Володимир Бєлов.

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