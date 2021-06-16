Через негоду знеструмлені 117 населених пунктів у восьми областях

У Дніпрі підтопленими залишаються 31 приватний житловий будинок та 128 дворогосподарств.

Станом на 07:00 середи, 16 червня, через пориви вітру і грози в Україні знеструмлено 177 населених пунктів у восьми областях. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зокрема у Дніпропетровській області знеструмлено 47 населених пунктів, у Донецькій - 39, у Полтавській - 28, у Кіровоградській - 27, у Черкаській - 21, у Київській - 11, у Чернівецькій - 3, у Запорізькій - 1.

Крім того, у м. Дніпро в Амур-Нижньодніпровському та Індустріальному районах станом на 07:00 внаслідок інтенсивних дощів, що тривали упродовж дня 15 червня, частково підтопленими залишаються 31 приватний житловий будинок та 128 дворогосподарств.

"З 2 червня всього було частково підтоплено 109 приватних житлових будинків та 200 дворогосподарств. Жертв і постраждалих унаслідок підтоплень немає ", - йдеться у повідомленні.

15 червня підрозділами ДСНС у Дніпрі відкачали 12 026 кубометрів води (з початку робіт - 333 959 кубометрів), залучено 19 осіб та 12 одиниць техніки (зокрема 6 мотопомп).