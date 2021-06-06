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У Дніпрі через cильні дощі підтопило понад 100 будинків та 200 подвір'їв

Ліквідація наслідків негоди триває.

Фото: dp.dsns.gov.ua

У місті Дніпро через складні погодні умови підтопило понад 109 приватних будинків і 200 подвір'їв.

Про це йдеться у довідці ДСНС.

“Протягом 2 - 3 червня у м. Дніпро в Амур-Нижньодніпровському та Індустріальному районах внаслідок ускладнення погодних умов (інтенсивні дощі) та значної засміченості русла р. Гнілокиш відбулося підняття рівня води (до 35 см) з частковим підтопленням 109 приватних житлових будинків та 200 дворогосподарств”, – йдеться у повідомленні.

Фото: dp.dsns.gov.ua

Фото: dp.dsns.gov.ua

Жертв та постраждалих немає.

Станом на ранок неділі, 6 червня залишаються підтопленими 45 приватних житлових будинків та 70 дворогосподарств.

Рятувальники протягом суботи 5 червня відкачали 36 915 кубометрів води.

Фото: dp.dsns.gov.ua

Фото: dp.dsns.gov.ua

Фото: dp.dsns.gov.ua

Фото: dp.dsns.gov.ua

Фото: dp.dsns.gov.ua

Фото: dp.dsns.gov.ua

Фото: dp.dsns.gov.ua

Фото: dp.dsns.gov.ua

Фото: dp.dsns.gov.ua

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