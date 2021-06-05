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На Луганщині розслідують смерть 13-річної дівчини, яка впала зі занедбаного будинку

Кримінальне провадження розпочато за ст. 115 КК України “Умисне вбивство” з позначкою “нещасний випадок”.

У Луганській області поліція розпочала кримінальне провадження у справі смерті 13-річної дівчини у місті Лисичанськ.

Про це повідомили у місцевому відділі поліції.

Встановлено, що 13-річна дівчина разом зі своїм 16-річним товаришем гуляли у занедбаній будівлі по вул. Глінки м. Лисичанська.

Піднявшись на 2-3 поверх, дівчинка намагалася пройти по зруйнованій стіні, але не втрималась і впала. Від отриманих тілесних ушкоджень дитина померла на місці.

“В рамках кримінального провадження, розпочатого за ст. 115 КК України “Умисне вбивство” з позначкою “нещасний випадок”, за процесуального керівництва прокуратури тривають слідчі дії”, – йдеться у повідомленні.

Поліцейські звернулися до батьків та всіх дорослих з проханням застерегти дітей від гуляння у недобудовах, зруйнованих спорудах та промзонах. А у випадку, якщо ви стали свідком неповнолітніх у потенційно небезпечних місцях, телефонувати до поліції за номером “102”.

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