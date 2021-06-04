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Добровольцям батальйону "Айдар" надали статус учасників бойових дій

Посвідчення учасника бойових дій отримали 26 добровольців.

Добровольцям батальйону "Айдар" надали статус учасників бойових дій

Бійцям добровольчого батальйону "Айдар", які брали участь в Антитерористичній операції на сході України у 2014 році, вручили посвідчення учасника бойових дій.

Про це повідомляє пресслужба голови держави.

Зазначається, що сьогодні відбулося чергове засідання Консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України при президентові. Під час нього 26 добровольців отримали посвідчення учасника бойових дій.

“Я знаю, що ви йшли за Україну з відкритою душею. Минуло сім років, щоб ви отримали статус учасника бойових дій. Це серйозний крок. Ми вам вдячні за те, що ви захищали й продовжуєте захищати Україну”, - сказав голова Консультативної ради Сергій Куніцин.

Учасники засідання також вшанували пам’ять загиблих захисників хвилиною мовчання.

Нагадаємо, в грудні минулого року президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України військовослужбовцю батальйону "Айдар" Ігорю Філіпчуку, який загинув в результаті бою з російськими військами біля Хрящеватого.

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