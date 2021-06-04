​Поліцейського, який знущався з юнаків на Житомирщині, знову викрили в катуванні

У січні йому вже було повідомлено про підозру в катуванні.

Повідомлено про нову підозру патрульному поліцейському одного з відділів Головного управління Нацполіції в Житомирській області за фактом катування (ч. 2 ст. 127 КК України).

Про це повідомила пресслужба Офіса генерального прокурора.

Під час розслідування за фактом катування двох осіб встановлено причетність поліцейського до інших фактів катування.

"Встановлено, що в ході спілкування у приміщенні відділення поліції з юнаком, який заявив про вчинення крадіжки та сперечався із поліцейським, правоохоронець неодноразово завдав йому ударів у голову та тулуб, намагаючись покарати за «погану поведінку» та залякати", - розповіли в прокуратурі.

Нагадаємо, у січні 2021 року в Житомирської області група осіб, вимагаючи у двох юнаків визнати причетність до викрадення автомобіля, побили їх та примушували стояти на колінах.

На місце прибув патрульний. Однак, замість допомогти постраждалим, він дістав пістолет, перезарядив його та приставив до голови одного з потерпілих і спустив гачок пістолету, вимагаючи надати відомості щодо угону автомобіля.

3 березня патрульному та двом його спільникам оголосили підозру в катуванні. Одним з постраждалих виявився родич українського дипломата. 20 січня перший секретар посольства України в Великобританії Денис Сєнік написав у фейсбуці, що його 18-річного племінника Арсена жорстоко побили працівники поліції в селі Маклаївка Малинського району.