Фото: mvs.gov.ua

Сьогодні, 4 червня, на базі Міжрегіонального центру швидкого реагування Державної служби з надзвичайних ситуацій у місті Ромни Сумської області, відбулися масштабні тренування всіх підрозділів ДСНС – рятувальників, саперів, авіаторів, кінологів та психологів.

У спеціальному навчанні з комплексного застосування наземних та авіаційних сил ДСНС (вертольоти Мі-8, Н-225 Airbus, пожежні літаки Ан-32П) взяли участь понад 630 рятувальників, 65 одиниць спеціальної та авіаційної техніки.

Ліквідацію надзвичайних ситуацій відпрацьовували на кількох локаціях відразу, повідомляє пресцентр Міністерства внутрішніх справ.

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Як заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, за кілька років технічне оснащення рятувальників, підготовка та методи подолання надзвичайних ситуацій покращилися в рази.

"Я хочу, щоб кожен подивився, як ми укріпилися за останні роки, яку техніку використовуємо. Залучаємо літаки, вертольоти, дрони, спеціальні 8-тонні пожежні машини, кінологів. Коли подивишся на якусь велику пожежу, ситуацію із вибухами або терактом, то на місці пригоди завжди відчувається метушня. Мета цих навчань, щоб в метушні була логіка дій, і кожна служба її відпрацювала", - сказав міністр.

Своєю чергою голова ДСНС Микола Чечоткін зазначив, що сьогодні особовий склад відпрацював також ситуації, які особливо часто виникають в літній період – лісові пожежі, ліквідація наслідків дорожньо-транспортних пригод.

За легендою навчань, сталася надзвичайна ситуація та пожежа. До зони лиха прибула повітряна та наземна розвідка.

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Екіпаж вертольота здійснив десантування спеціалістів, які мають визначити межі району надзвичайної ситуації та скорегувати роботу наземних сил, які, своєю чергою, мають провести хімічну, радіаційну розвідки, уточнити масштаби руйнувань, провести пошук постраждалих.

"Мобільна група реагування розпочинає евакуацію постраждалих осіб, залучивши авіацію. Водночас, альпіністські групи продовжують проводити рятувальні роботи, також кінологічні розрахунки знаходять під завалами постраждалих. На наступному етапі, підрозділи ДСНС розгортають сортувальний майданчик тимчасового пункту збору постраждалих та організовують роботу на ньому силами медичних працівників та психологів", - сказано в повідомленні.

Під час навчань рятувальники також відпрацювали можливий сценарій ліквідації наслідків аварійного приземлення літака, розмінування території та гасіння лісової пожежі, а також зіткнення потяга з автобусом і автомобілем із загорянням та потерпілими.

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

На базі Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС рятувальники продемонстрували новітню техніку, зокрема мобільні шпиталі, один з яких було розгорнуто взимку на Прикарпатті під час пікового навантаження на медичну систему регіону.