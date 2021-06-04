Російські окупанти обстріляли Піски з мінометів

Українські військові не постраждали.

Протягом минулої доби, 3 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, обстрілів зі сторони збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

Станом на 7:00 4 червня зафіксоване одне порушення припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

"Так, неподалік населеного пункту Піски ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру", - сказано в повідомленні.

Внаслідок ворожих обстрілів бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

Про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ.

Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню.

Нагадаємо, 1 червня окупанти п’ять разів порушували режим припинення вогню на Донбасі. Бойових втрат серед українських військовослужбовців не було.