Резніков: Росія успішно застосовує проти Європи "тактику салямі"

Росія успішно застосовує проти Європи "тактику салямі" - тобто просувається маленькими кроками там, де не отримує відсічі.

Про це під час виступу на спільному заході European Policy Centre та "Національної платформи" заявив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

"Моє питання – ви сподіваєтесь, що Росія зупиниться? Що чи хто її зупинить? Навіщо їй взагалі зупинятися, якщо вона завжди може призначити міністра європейської країни до наглядової ради якоїсь державної компанії?" - запитав він.

Резніков зазначив, що Україна має понад 40 млн населення, понад 500 тисяч ветеранів війни з "найсильнішою армією континенту".

"У нас унікальний досвід боротьби у кіберпросторі та протидії інформаційним атакам. Ми можемо похвалитися здобутками у створенні цифрового суспільства. На цьому тлі Європейський Союз тримає нас на відстані. Мотивуючи, що ми недосконалі. Питання – серед тих 13 країн, які були прийняті у ЄС з 2004 року, усі були досконалі? Особливо - на момент гарантування їм європейської перспективи? Розуміння цього запускає маятник, про який я казав", - сказав міністр.

Він зазначив, що за останні два роки підтримка ідей європейської та євроатлантичної інтеграції в Україні знизилась.

"Причому найбільше зниження – у регіонах, де ця підтримка завжди була найвищою. А також серед молоді, яка завжди була проєвропейською! Це ознака розчарування у європейському векторі найбільших прихильників. За таких обставин в Україні додаткові аргументи отримують сили, яким ближче білорусько-російська модель. Наскільки це відповідає інтересам Європи? Думаю, питання риторичне", - пояснив Резніков.

При цьому він подякував європейським партнерам і ЄС загалом, а також окремим країнам, які послідовно підтримують Україну.

"Це щиро. Ми отримали багато гуманітарної допомоги, ми вдячні за режим санкцій. Але скільки років ви ще готові надавати гуманітарну допомогу, зважаючи, що потреба у ній зростатиме? Адже на окупованій частині Донецької та Луганської областей наближається екологічна катастрофа. Наслідки якої поширяться і на вільну територію, забруднена вода не зважатиме на лінію розмежування. Це - мільйони нових переселенців... Це виглядає як боротьба з наслідками за принципом «too little, too late». Чи не час зайнятися причинами? Змінити ставлення до держави-агресора, яка атакує Європу. Змінити ставлення до України, яка стримує цю агресію", - додав Резніков.

Нагадаємо, у 2019 році міністр закордонних справ України Павло Клімкін говорив що розмови про вступ у ЄС за 5-10 років - це "казки і дурість". На його тодішню думку, вступ України в ЄС можливий у кращому разі в 2035 році. П'ятий президент Петро Порошенко зазначав, що переговори про вступ можуть початися в 2023 році. Член ЄС Литва пропонувала іншу дату - 2027 рік.

Прагнення України вступити до складу Євросоюзу прописано в Конституції.

У березні цього року прем'єр Денис Шмигаль заявив, що Україна розраховує стати членом ЄС за 5-10 років, а також прагне отримати членство у Північноатлантичному альянсі.