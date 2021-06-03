Сам Тупицький свої поїздки на окуповані території заперечує.

Олександр Тупицький під час свого перебування на посаді судді Конституційного суду у 2016-2017 роках тричі відвідував окупований Крим.

Про це повідомляють "Схеми" з посиланням на джерела у прикордонній службі.

Так, влітку 2016-го Тупицький, вже будучи суддею Конституційного суду, провів у Криму понад місяць, в квітні 2017-го – лише пару днів, а в серпні 2017-го – кілька тижнів.

Водночас, сам Тупицький свої поїздки на окуповані території заперечує.

"У Криму Російською Федерацією порушена кримінальна справа. Якби я відвідував, напевно, були б проблеми", - сказав Тупицький, відповідаючи на питання кореспондента.

Як зазначають журналісти, раніше Тупицький заявляв, що нев’їзний до Криму лише з 2018 – відколи потрапив під санкції РФ.

Фахівці вбачають у таких діях судді КСУ щонайменше “порушення правил доброчесності”.

Так, Роман Маселко, адвокат і колишній член Громадської ради доброчесності, вважає, що відвідування суддями анексованого Криму без нагальної потреби є ризикованим і неправомірним – оскільки вони “є носіями важливої інформації”. Більше того, на його думку, це може навіть бути “питанням національної безпеки”.

Нагадаємо, що у Олександр Тупицький є власником маєтку та земельної ділянки під ним у селищі Кореїз на Південному березі Криму, якими він володів ще до російської окупації півострову.

Минулого року Тупицький потрапив у гучний скандал, пов’язаний з цими активами. Як стало відомо, у 2018 році він розширив свої кримські володіння, оформивши ще одну ділянку біля будинку у свою власність за російським законодавством.