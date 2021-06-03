Мінреінтеграції хоче створити економічний "пояс безпеки" уздовж лінії дотику на Донбасі

Втрати України від російської агресії оцінюють у близько 100 млрд доларів, і цей обсяг збільшується, оскільки війна триває.

Про це під час виступу на спільному заході European Policy Centre та "Національної платформи" заявив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

За його словами, для відновлення економіки розроблено проєкт закону про державну політику перехідного періоду, який пояснює громадянам, якою буде логіка дій після звільнення окупованих територій.

"В основі законопроєкту – принципи ООН. Ми посилаємо сигнал щодо формату амністії, щодо конвалідації правочинів та іншого. Зараз цей документ на розгляді у експертів Ради Європи і за кілька місяців буде у Верховній Раді. По-друге, ми розробили Стратегію економічного розвитку Донецької та Луганської областей, які уражені війною. Йдеться про створення "поясу успішності" уздовж лінії дотику", - наголосив міністр.

Резніков також зазначив, що врятувати економіку цих територій можна тільки за рахунок інвесторів, які наповнять бюджети місцевих громад. Державних та донорських ресурсів для цього недостатньо.

"Зараз ми акумулюємо міжнародну технічну допомогу, кредити, бюджетні інвестиції для розвитку інфраструктури. Але акцент – на створення територій пріоритетного розвитку з особливими умовами для інвесторів, які включатимуть: податкові та митні преференції; страхування військово-політичних ризиків; поширення юрисдикції міжнародних комерційних арбітражів; спрощені регуляції та інституційну підтримку. По-третє, ми застосовуємо широкий спектр рішень, щоб зберегти зв'язок з громадянами на тимчасово окупованих територіях", - додав Резніков.

Він також нагадав, що до парламенту внесено проєкт закону про статус корінних народів.

"Паралельно ми готуємо стратегію розвитку кримськотатарської мови на 10 років. Зараз ця мова у критичному стані. Ми послідовно спрощуємо умови вступу до українських університетів для дітей з окупованих територій. І, незважаючи на блокування Росією пунктів перетину, все більше дітей приїздить за освітою. Ми максимально спрощуємо доступ до сервісів і державних послуг, переводимо їх в онлайн та цифру. Щоб тримати контакт, навіть при заблокованому кордоні", - зазначив Резніков.

Крім того, наголосив міністр, змінюєтсья формат підтримки мовлення на окупованих територіях, адже спочатку на ці території через російські пропагандистські ЗМІ було занесено ворожу ідеологію.

На дймку Резнікова, одним із інструментів захисту Європи від пропаганди і дезінформації міг би стати загальноєвропейський російськомовний телеканал, а його базу можна було б створити в Україні.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський висловив впевненість, що запровадження вільної економічної зони на Донбасі сприятиме залученню інвестицій у регіон і завершенню війни.