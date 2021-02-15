Україна дасть "зелене світло" для інвестицій Донбасу

Фото: facebook/Донбасс SOS

Днями відбулося засідання щодо концептуальних підходів до формування економічної політики до 2030 року. Я, як голова комітету з питань прав людини, також взяв участь у дискусії, адже тема була для мене близька - реінтеграція тимчасово окупованих територій України.

Коли ми говоримо про концепцію економічного розвитку і формування сприятливого інвестиційного клімату Донецької та Луганської областей, то чомусь навіть на інтуїтивному рівні відокремлюємо ці регіони від всієї території України. Вважаю, що цього робити не потрібно! Перш за все ми, як народні депутати, та всі гілки влади - повинні працювати для того, щоб Україна була привабливою для міжнародних інвестицій державою. Захищати приватну власність, реформувати суддівську систему, подолати корупцію. І Донбас - не виключення. Безумовно, є низка проблем, які ускладнюють можливості для ведення бізнесу в Донецькій та Луганській областях. Найголовніша - близькість до лінії зіткнення. Тому буде недостатньо лише створення належних умов для ведення бізнесу, у цьому регіоні до проблеми варто підходити комплексно. Потрібно ґрунтовно займатися чи не кожним підприємством, а залучаючи інвесторів - показувати сильні сторони та можливості Донбасу. Також необхідно проводити економічні форуми із залученням представників влади, дипломатичних місій та фінансових інституцій.

Позитивним прикладом залучення інвестицій є українська компанія, яка займається розробкою проекту вітрової електростанції, що дуже важливо для розвитку Донецького регіону та держави в цілому, оскільки дозволить залучити значні інвестиції. Зокрема, йдеться про близько 1 млрд доларів США на будівництво вітроелектростанції в Нікольському та Мангушському районах та близько 50-60 млн доларів на будівництво підприємства з виробництва компонентів вітроенергетичного обладнання в Донецькій області та інших регіонах України.

Також проект передбачає оновлення мережевої інфраструктури навколо Маріуполя, створення нових робочих місць у Донецькій та інших областях.

Поряд з позитивними зрушеннями все ж залишаються і перешкоди, які пригальмовують розвиток Донецької та Луганської областей. Наприклад, досі триває проблема з передачею земель за територіями населених пунктів в розпорядження громад. Держгеокадастр досі це не зробив.

На жаль, у ході роботи із залучення інвесторів таких проблем і перешкод виникає безліч. І над цим потрібно працювати на всіх рівнях.

Наприклад, Луганська область потребує втілення у життя інфраструктурного проекту, пов’язаного із залізничною дорогою. Верховна Рада звернулася до Кабінету Міністрів України з проханням забезпечити залізничне сполучення північних районів Луганській області із загальною мережею української залізниці.

Фінансування на будівництво здійснюватиметься за рахунок коштів міжнародних партнерів. Йдеться про залізничну лінію, яка сполучить Кіндрашівську-Нову - Лантратівку та Попасну - Сватове - Куп'янськ.

Розраховуємо на кошти міжнародних партнерів, але і на державний бюджет. Наразі досягнуті домовленості із USAID (Агентство США з міжнародного розвитку), що це агентство профінансує проектно-кошторисну документацію, а також тривають переговори щодо фінансування проекту з боку Франції.

На підконтрольній Україні території Луганської області проходить лише одна залізнична магістраль Попасна - Сватове – Куп'янск, яка входить до загальнодержавної залізничної мережі. Водночас залізнична гілка Кіндрашівська-Нова - Лантратівка завдовжки 250 км проходить північною частиною області й не має сполучення з іншими областями, оскільки з одного боку спрямована в РФ, з іншого веде на тимчасово окуповану територію. Внаслідок такої ситуації східні та північні райони області залишилися без залізничного сполучення з рештою територій країни. Населені пункти Кіндрашівська-Нова, Лантратівка, Попасна і Сватове розташовані на підконтрольній Україні території Луганської області, Куп'янськ - у Харківській області.

А Донецька область потребує безперебійного водопостачання. Адже неможливо залучити інвесторів, якщо в області існують проблеми з елементарним - водою.

У вересні 2020-го Верховна Рада ухвалила проект постанови "Про звернення до Кабінету Міністрів України щодо вжиття заходів для забезпечення населення Донецької області безперебійним водопостачанням". Документ підтримали 312 народних депутатів.

Проект постанови вимагає від Кабміну забезпечити фінансування у 2020 році за рахунок державного бюджету, у тому числі, коштів Державного фонду регіонального розвитку, а також сприяти залученню інвестиційних коштів для реалізації проектів капітального ремонту та реконструкції об’єктів Другого Донецького водопроводу комунального підприємства "Компанія "Вода Донбасу".

Окрім цього, варто звернути увагу на такий важливий нюанс, як відсутність діючого аеропорту в Донецькій області. Щоб залучати міжнародні інвестиції в області повинен бути аеропорт. Найближчий функціонує лише у Запоріжжі. На власному досвіді переконався, що коли запрошуєш інвестора і кілька годин везеш його із аеропорту в Донецьку область, то у нього може зникнути будь-яке бажання вкладати інвестиції у цей регіон. Адже, навіть не доїхавши до місця призначення, вважає його інвестиційно непривабливим.