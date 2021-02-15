Три нонфікшн книжки про вічно актуальне

Три яскраві нонфікшн книжки про вічно актуальне: як бути успішним в роботі, як побудувати сильну країну та як бути настільки вольовим, щоб мати змогу змінити історію.

«Vivat намагається обирати експертних авторів, які були б фундаторами чи популяризаторами певних вагомих ідей. Таким став Деніел Ґоулман, який розвинув теорію емоційного інтелекту, і ми видали дві книжки цього американського психолога і викладача Гарварду — «Емоційний інтелект» та «Емоційний інтелект в бізнесі». Детальніше я розповім про другу з цих книжок.

Те, що вона про бізнес, — тут радше мається на увазі, що вона зосереджена на питаннях емоційної компетентності під час професійного розвитку (тобто, читати її корисно будь-якому працівникові, навіть фрилансеру, а не суто власникам бізнесу). Наша емоційна компетентність — це те, як ми вміємо спілкуватися з колегами, просити про допомогу з завданням, можемо помітити конфлікт і відразу ж його вирішити. Такі навички спрощують нам життя, і часом вони є вагомою складовою успішно виконаної роботи, отримання нової посади чи підвищення зарплати; швидшого порозуміння з тими, кому ставиш задачу. Тести на емоційний інтелект використовуються навіть у військово-повітряних службах США та під час вербування розвідників.

За словами Ґоулмана, емоційний інтелект складає 90 % від усіх навичок, які вирізняють справжнього лідера. Бо той, хто розуміє емоції свої й інших, менш підвладний вигоранню на роботі, може завжди домовитися про вигідніші умови, сприймається як більш харизматичний і впевнений у собі. Тож ці книжки — хороший старт для тих, хто прагне мати міцніші зв’язки з іншими, і від цього бути щасливішим і успішнішим.»

«Обожнюю біографії, бо вони — справжній джекпот для любителів різних жанрів. У них можна і дослідити історичний контекст, і простежити шлях людини до вершини з усіма злетами і падіннями; є й мотиваційна складова, коли бачиш, що проста пересічна людина могла завдяки старанням стати вагомою фігурою в історії. А якщо абстрагуватися — тоді ніби читаєш хороший художній твір і не можеш повірити, що все сталося насправді.

Мене захоплює життя неординарних людей: завжди цікаво, що їх загартувало, чому вони мислили саме у такий нестандартний спосіб, де брали такі надлюдські сили на звершення задумів. Ґолда Меїр — якраз із таких. Уявити тільки, вона — перша жінка-прем’єр міністр на території всього Близького Сходу! Приклад її політики зараз знадобився б Україні — Меїр в ті часи відстоювала незалежність порівняно нової держави, обороняла її від зовнішньої агресії, шукала фінансової і воєнної допомоги; її навіть називали «матір’ю Ізраїлю». В Україні наразі схожі проблеми на ті, що в Ізраїлі превалювати століття тому; тож, можливо, саме у Меїр варто було б нам повчитися — дуже вже багато паралелей між ситуаціями. Та й народилася Ґолда, до речі, в Україні. В Києві на Бесарабці є пам’ятна дошка на будинку, де вона жила до 1903 року.»

«Про Черчилля, мабуть, вже найбільш кількість книжок — на українському ринку так точно. І це навіть добре — матеріалу про цього ексцентричного генія вичерпати просто неможливо. Vivat вирішив видати знакову книжку про нього, від теперішнього прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона — і автор в ній ніби порівнює свій кар’єрний шлях з досягненнями кумира. Є навіть суперечки, що в книжці надто багато Бориса, відчувається його присутність і акцент на постаті Черчилля збивається; однак не варто забувати, що Борис — журналіст, майстерно володіє словом, і його виступи — вершина образності і мовних зворотів, тож і не дивно, що вся книжка написана у його своєрідній манері. Від цього вона тільки цікавіша. А чудовий переклад зміг усі ці нюанси вдало передати.

Черчилль — надзвичайний персонаж. Скільки невдач було в його кар’єрі, а він усе одно не втрачав внутрішнього оптимізму, чому в нього й варто повчитися. Мене в постаті цього політика захоплює, що він вміє масштабно мислити (саме тому його вчинки вплинули на хід глобальної історії, а не лише на події у Великій Британії). А ще він працьовитий, сміливий і — головне — чесний. Давньогрецькі філософи зазначають, що характер визначає долю людини, і щодо Черчилля це — абсолютна правда. Він є доказом того, що історія — це не про безликі сили, які сформували певні обставини; історія — це харизматичні, геніальні, мужні люди, з гострим розумом і залізною волею. А як йому вдалося стати такою особистістю, читач вже й зможе дізнатися з цієї книжки. Та я дам маленький спойлер — не останню роль у цьому зіграли книжки».