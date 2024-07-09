Книжкові тренди: чим вони відрізняються в Україні і за кордоном?

Книжкові тренди в Україні та за кордоном мають певні спільні риси, але також відрізняються через культурні, соціальні та економічні особливості кожного регіону. Ось деякі основні тенденції:

Фото: facebook/Книгарня 'Є'

Тренди в Україні

1. Українська література і національна ідентичність

В останні роки спостерігається зростання інтересу до української історії, культури та національної ідентичності. Це відображається у великій кількості нових творів, присвячених історичним подіям, видатним особистостям і культурним явищам. У «Vivat» читачі часто купують книжки «Справа Василя Стуса» Вахтанга Кіпіані, «Архіви КГБ. Невигадані історії» Едуарда Андрющенка, «Як українці зруйнували імперію зла» Олександра Зінченка.

Патріотична література, особливо книги про війну на сході України та революційні події, також є популярними. У нас дуже часто купують книжку «Її війна» Євгенії Подобної, «Втогнення» Люка Гардінґа. Ми вже передчуваємо, як будуть розкуповувати книжки «Залізний генерал. Уроки людяності» Людмили Долгоновської та «Слова і кулі» Наталі Корнієнко.

Не зменшується актуальність української класики, яка «вистрілила» два роки тому. У нас є ціла серія класики, над якою ми працюємо разом з найкращими літературознавцями і дослідниками, а курує цю серію Ярина Цимбал. У топах продажів «Конотопська відьма» Григорія Квітки-Основ'яненка «Рівновага» Володимира Винниченка і «Невеличка драма» Валерʼяна Підмогильного. Проте нещодавно ми видали «Доктора Серафікуса» В. Домонтовича і я відчуваю, що він скоро також буде наших в топах.

2. Переклади світових бестселерів

Великим попитом користуються переклади відомих світових авторів. Наше видавництво активно перекладає і видає українські версії бестселерів, що дозволяє читачам знайомитися з новинками світової літератури. «Vivat» — це видавництво бестселерів, тому ми завжди слідкуємо за списками The New York Times , Amazon, Goodreads та іншими.

3. Фентезі та наукова фантастика

Жанри фентезі та наукової фантастики мають стабільну популярність серед читачів. А українські автори все частіше звертаються до цих жанрів, створюючи власні унікальні світи. Ми їх охоче підтримуємо у «Vivat».

4. Дитяча література

Ми досі намагаємося приділяти значну увагу розвитку дитячої літератури, зокрема виданню якісних книг для дітей різного віку з яскравими ілюстраціями та цікавими сюжетами. Але останнім часом частка книжок для дітей у нашому видавництві зменшилась з 51% до 30%. Думаю, що це через те, що багато мам з дітками виїхали.

Кольорові зрізи

Окремо хочеться поговорити про тренд на кольорові зрізи.

Однією з найцікавіших новинок останніх років стали книжки з кольоровими зрізами. Цей тренд набуває все більшої популярності серед українських видавництв та читачів. Кольорові зрізи не лише додають книгам естетичної привабливості, але й підкреслюють їх унікальність та якість.

Іноді вони перетворюють звичайну книгу на справжній витвір мистецтва, додають книгам індивідуальності, роблять їх більш помітними та привабливими. Такий дизайн дозволяє виділятися на полицях книжкових магазинів і привертати увагу покупців. Особливо популярними стають яскраві кольори і зрізи з ілюстраціями.

Такі зрізи часто асоціюються з високою якістю видання. Вони свідчать про ретельну роботу видавництва над кожною деталлю оформлення книги. Використання спеціальних технологій для фарбування зрізів дозволяє досягти рівномірного та стійкого кольору. Такі книги зазвичай мають приємний на дотик папір, міцну обкладинку та якісне оформлення.

Кольорові зрізи надають книгам унікальності, що робить їх бажаними для колекціонерів. Обмежені тиражі книг із кольоровими зрізами стають справжніми раритетами. Читачі готові платити більше за унікальність і неповторність таких видань. Це також стимулює нас як видавництво.

Ми підтримали цей тренд і також друкуємо книжки з кольоровими зрізами. Для того, щоб у читачів був вибір, ми робимо два варіанти: зі зрізом у кольорі і без — вони відрізняються по ціні. Так кожен може обрати те, що подобається більше.

Тренд на кольорові зрізи в українських книжках – це яскравий приклад того, що книга стає арт-обʼєктом, і як естетика та якість можуть підвищити цінність книги. Кольорові зрізи роблять книги більш привабливими, підкреслюють їх унікальність та високу якість. Ми плануємо і далі підтримувати і розвивати цей тренд, адже це дуже цікавий досвід і поле для експериментів.

Тренди за кордоном

1. Книжкові клуби і читання як соціальна активність

Читання стає все більш соціальною активністю завдяки популярності книжкових клубів та онлайн-спільнот, де обговорюються книги та обмінюються рекомендаціями.

У нас в країні цей тренд також набирає обертів. У видавництві «Vivat» є книжкові клуби, де збираються на обговорення наших новинок читачі і читачки. Зараз ми збираємось навіть в Харкові, не говорячи про Київ і інші міста. А ще ми плануємо запустити програму лояльності для книжкових клубів, щоб підтримати цей тренд в Україні.

2. Різноманітність і інклюзивність

Зростає інтерес до літератури, що відображає різноманітність суспільства, включаючи питання гендерної ідентичності, расової рівності та культурної інклюзивності. Багато книг присвячені проблемам меншин і включають різноманітні голоси. В Україні ці теми ще недостатньо порушені, але ми на правильному шляху.

3. Електронні книги і аудіокниги

Популярність електронних книг та аудіокниг продовжує зростати, завдяки їх зручності та доступності. Це особливо важливо для читачів з обмеженим часом або для тих, хто багато подорожує. Щодо України: частка електронних книг точно суттєво зросла. Але вона у нас була настільки мала, що це цілком зрозуміло. Найбільша проблема з електронним контентом — піратство.

Ми навіть на своєму сайті не розміщуємо електронні версії, щоб уникнути піратства.

4. Книги про саморозвиток і ментальне здоров'я

Великий попит на книги про саморозвиток, ментальне здоров'я, медитацію та стратегії управління стресом. Люди все більше шукають літературу, яка допоможе їм покращити якість життя. Наші найпопулярніші книжки з серії психології і саморозвитку: «Мистецтво мислити масштабно» Девiд Дж. Шварц і «Мистецтво мислити системно» Донелла Медоуз, а ще «Тіло веде лік» Бессел ван дер Колк, «Що з тобою сталося?» Брюс Д. Перрі, Опра Вінфрі. Наші читачі їх просто обожнюють і я з ними згодна, бо теж часто перечитую ці видання.

5. Еко-теми і стале життя

Зростає інтерес до книг, присвячених екологічним темам, сталому розвитку, екологічному способу життя та зменшенню відходів.

Цей тренд у нас в Україні на початковому стані. Думаю, що просто у нас зараз зовсім інші проблеми.

Загальні тренди

1. Популяризація авторів-жінок

Як в Україні, так і за кордоном, збільшується кількість письменниць, що здобувають визнання і популярність. Література, написана жінками, стає все більш видимою і шанованою.

Популяризація авторок є одним із помітних трендів сучасної літератури. Жінки все активніше займаються письменництвом, і їхні твори знаходять широкий відгук серед читачів. Це відображає зміни в суспільстві, де жінки все більше займають активні позиції у різних сферах життя, включаючи літературу.

Популяризація письменниць — важливе явище сучасної літератури. Завдяки таланту, підтримці видавництв і суспільному впливу, жінки здобувають визнання і популярність як в Україні, так і за кордоном. Це сприяє розвитку літератури, зміні суспільних уявлень і створенню нових можливостей для жінок у літературній сфері.

Існує цікавий кейс — антології, куди входять твори лише жінок. У нас, наприклад, виходить «Мотанка» — це збірка фантастики, створеної нашими українськими письменницями.

2. Зростання популярності жанрової літератури

Жанрова література, така як детективи, трилери, романтичні романи та жахи, продовжує мати стабільну аудиторію. В Україні фентезі і фантастика останнім часом дуже популярні, а детективи і трилери — стабільно збергіють свою актуальність серед аудиторії.