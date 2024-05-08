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Українськомовні аудіогіди з’явилися вже у 44 країнах світу, а українські книжкові полички – у 47 країнах

Нещодавно у музеї у Фінляндії запрацював українськомовний аудіогід. Водночас у Канаді, Угорщині, Ірландії, Польщі та Португалії з’явилися українські книжкові полички.

Українськомовні аудіогіди з’явилися вже у 44 країнах світу, а українські книжкові полички – у 47 країнах
Ілюстративне фото
Фото: Український інститут книги

Міністерство культури та інформаційної політики повідомляє, що у межах ініціативи першої леді Олени Зеленської з впровадження українськомовних аудіоекскурсій у провідних пам’ятках світу у місті Еспоо (Фінляндія), у музеї одного з найвідоміших митців країни Акселі Ґаллен-Каллела, запрацював аудіогід українською. Символічну кнопку запуску натиснули посол України Ольга Діброва та мер Еспоо Юкка Мякеля. На відкритті також були присутні українці, які зараз живуть у Фінляндії.

Наразі це вже 83-й аудіогід проєкту в 44 країнах світу. 

Також протягом березня-квітня цього року відкрилися українські книжкові полички, де представлені сучасні видання й підручники, у бібліотеці Оттави (Канада), у школі для українських дітей «ЕкоПростір» Української асоціації «Єдність» (Будапешт, Угорщина), у місті Тралі в Національній бібліотеці графства Керрі (Ірландія), у приватній інноваційній міжнародній школі (Ташкент, Узбекистан), у Центрі сімейної освіти «У короля Матіуша» в Музеї історії польських євреїв POLIN (Варшава, Польща) та в Муніципальній бібліотеці міста Фару (Португалія).

У межах проєкту "Українська книжкова поличка", який ініціювала Олена Зеленська, вже відкрито 190 українських поличок у 47 країнах та штаб-квартирі ЮНЕСКО.

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