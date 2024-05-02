​Минулого року в ефірах загальнонацональних телерадіокомпаній не звучало російських пісень, - Кремінь

За 2023 рік в ефірах загальнонацональних телерадіокомпаній не звучало жодної російської пісні.

Про це повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

"Ми дослідили діяльність 14 телерадоорганізацій, які здійснюють загальнонацінальне ефірне мовлення. Хочу відзначити, що вперше за роки незалежності не зафіксовано жодної російської пісні в трансляціях наших телерадіоорганізацій" - сказав Кремінь.

При цьому понад 67% пісень виконувалися українською мовою, майже 33% - офіційними мовами ЄС, іншими мовами - 0,1%.

Кремінь додав, що було проаналізовано виконання 8 334 пісень.

Крім того, за 2023 рік було видано книжок української мовою на 37% більше, ніж 2022 року.

"У нас є сплеск попиту на дитячу літературу, і на переклади. І Україна в цьому плані є одним з рекордсменів у світі і за якістю, і за кількістю тих зарубіжних видань, які видаються українською мовою у блискучому виконанні українських видавництв", - наголосив Кремінь.