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​Минулого року в ефірах загальнонацональних телерадіокомпаній не звучало російських пісень, - Кремінь

Всього було проаналізовано виконання 8 334 пісень.

​Минулого року в ефірах загальнонацональних телерадіокомпаній не звучало російських пісень, - Кремінь
Тарас Кремінь
Фото: Анна Стешенко

За 2023 рік в ефірах загальнонацональних телерадіокомпаній не звучало жодної російської пісні.

Про це повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

"Ми дослідили діяльність 14 телерадоорганізацій, які здійснюють загальнонацінальне ефірне мовлення. Хочу відзначити, що вперше за роки незалежності не зафіксовано жодної російської пісні в трансляціях наших телерадіоорганізацій" - сказав Кремінь.

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При цьому понад 67% пісень виконувалися українською мовою, майже 33% - офіційними мовами ЄС, іншими мовами - 0,1%.

Кремінь додав, що було проаналізовано виконання 8 334 пісень.

Крім того, за 2023 рік було видано книжок української мовою на 37% більше, ніж 2022 року.

"У нас є сплеск попиту на дитячу літературу, і на переклади. І Україна в цьому плані є одним з рекордсменів у світі і за якістю, і за кількістю тих зарубіжних видань, які видаються українською мовою у блискучому виконанні українських видавництв", - наголосив Кремінь.

  • Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь звернувся до "Укразалізниці" щодо заходів з дерусифікації об'єктів інфраструктури. У державній компанії прозвітували, що минулоріч перейменували 82 об'єкти, які мали зв'язки з російською імперською спадщиною або не відповідали стандартам української мови.
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