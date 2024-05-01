Під час встановлення рекорду 530 осіб виготовили 800 писанок.

В Києві зафіксували світовий рекорд з наймасовішого розпису писанок майстрами з різних регіонів України

У рамках Фестивалю української писанки в Києві встановили світовий рекорд з наймасовішого розпису майстрами з різних регіонів України.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на гендиректорку Книги світових рекордів Ганну Крисюк.

Зазначається, що під час встановлення рекорду 530 осіб протягом 5 годин виготовили 800 писанок.

Фестиваль української писанки покликаний підтримати елемент Національного переліку нематеріальної культурної спадщини “Українська писанка: традиція і мистецтво”.

Перша леді Олена Зеленська зголосилася долучитися до поширення традицій писанкарства у світі, вона буде популяризувати українську писанку під час міжнародних заходів.

Фестиваль української писанки об’єднав понад 50 майстрів з розпису. Крім того, в майстер-класах беруть участь кількасот відвідувачів.