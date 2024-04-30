У центрах рекрутингу не роздають повісток, доброволець може самостійно обрати посаду та військову частину.

В Києві відкрився перший в столиці Центр рекрутингу до Сил оборони

Сьогодні, 30 квітня 2024, в Києві, в приміщенні Соломʼянської РДА відкрився новий Центр рекрутингу до української армії. Цей Центр став вже 18-м, який створили місцеві органи влади.

Про це повідомляє Суспільне.

"Ми шукаємо не тільки стрільців чи саперів. Кухарі, програмісти, психологи - ваші навички є критично важливими для української армії. У новому центрі доступні тисячі вакансій у різних підрозділах Сил оборони України", - розповіла заступниця міністра оборони України Наталя Калмикова.

Вона наголосила, що у центрах рекрутингу не роздають повісток. Навпаки, людина, яка добровільно вирішила долучитися до оборони держави, може самостійно обрати посаду та військову частину.

За словами заступниці міністра оборони, вже сотні людей підписали контракти з військовими частинами або проходять підготовку в навчальних центрах завдяки рекрутинговим центрам.

До кінця травня в Україні заплановано відкриття ще кількох десятків подібних центрів.

"У рекрутинговому центрі йде супровід людини, яка є військовозобов'язаною. Тобто це не означає, що її тут "задрафтують" так би мовити, і потім у ТЦК з нею може статися усе, що завгодно. Тобто людину супроводжують і з питань контракту, і з питань тієї військової частини, куди вона потрапить", - розповів речник Міноборони Дмитро Лазуткін.

Він запевнив, що випадків, коли людина через рекрутинговий центр намагається потрапити у конкретну бригаду, а по факту опиняється там, куди її спрямував військкомат, зараз фактично немає.

"Такі випадки вони поодинокі й вони не характеризують увесь процес мобілізації. Можна сказати. що отакі от моменти, які виникали на початковій стадії й наразі їх практично немає або стає усе менше й менше. Була постанова уряду, яка це обумовлює", - підкреслив речник Міноборони.