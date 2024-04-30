Умєров озвучив завдання новому голові Державної спеціальної служби транспорту

Міністр оборони України Рустем Умєров представив особовому складу нового голову адміністрації Державної спеціальної служби транспорту – бригадного генерала Олександра Яковця.

Про це йдеться в дописі Умєрова у фейсбуці.

Умєров зауважив, що Державна спеціальна служба транспорту - невід'ємна складова Міністерства оборони. Її основними завданнями є побудова кілометрів фортифікацій, швидке і якісне наведення переправ і розмінування територій.

"Очікую від Олександра Яковця ефективного управління адміністрацією Служби, підвищення її оперативних можливостей", - сказав міністр.

Він додав, що Яковець має "багатий військовий досвід, пройшов шлях від командира інженерно-саперного взводу до командира Сил підтримки Збройних сил України".

Водночас глава Міноборони подякував за службу попередньому керівнику Державної спецслужби транспорту Богдану Бондару і нагородив його Хрестом особливих заслуг.

Фото: Facebook/Рустем Умєров Нагородження Богдана Бондаря