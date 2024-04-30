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​Із Болгарії екстрадували організатори переправ чоловіків за кордон

Його схемою скористалися майже 40 осіб.

​Із Болгарії екстрадували організатори переправ чоловіків за кордон
Затриманий організатор незаконних переправ чоловіків за кордон
Фото: Кіровоградська обласна прокуратура

Із Болгарії екстрадували керівника злочинного угруповання, що займалось переправленням чоловіків за кордон.

Про це повідомила Кіровоградська обласна прокуратура.

Схемою зловмисника скористалися майже 40 військовозобовʼязаних. Вартість «послуги» коливалась від 2500 до 6500 доларів. Загальна сума "заробленого" сягнула близько 9 мільйонів гривень.

Організатора екстрадували в Україну 25 квітня, зараз він під вартою. Загалом до складу угруповання входили вісім осіб, які за грошову винагороду налагодили механізм перетину держкордону чоловіками призовного віку на підставі підроблених документів. 

Організатору оборудки інкримінують учинення злочинів, передбачених ч.1 ст.255, ч 4 ст.28, ч.3 ст.332, ч.1,4 ст.358 КК України. Обвинувальні акти щодо шести членів злочинного угруповання перебувають на судовому розгляді. За скоєне їм загрожує до 12 років ув’язнення.

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