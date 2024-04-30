У тому числі 51 – посмертно.

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 271 захисника України. Про це йдеться в указі № 248/2024 від 29 квітня.

Оборонці відзначені за особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, сумлінне і бездоганне служіння Українському народові.

Захисники отримали такі нагороди: «Хрест бойових заслуг», орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, орден «За мужність» ІІІ ступеня, орден княгині Ольги ІІІ ступеня, орден Данила Галицького, медаль «За військову службу Україні», медаль «За бездоганну службу» ІІІ ступеня, медаль «Захиснику Вітчизни», медаль «За врятоване життя».

У лютому Зеленський нагородив військових, які обороняли аеропорт «Антонов». Захід відбувся на території аеропорту біля міста Гостомеля на Київщині.