З митрополита УПЦ (МП) Павла (Лебідя) знімуть електронний браслет

Із митрополита Павла (Лебідя) знімуть електронний блраслет, проте інші покладені судом обов’язки залишать.
Про це у коментарі Суспільному повідомив його адвокат Микита Чекман.
Захисник Лебідя повідомив, що у суді довели, що зняття браслету жодним чином не підвищує ризики і митрополит Павло не перешкоджає веденню кримінального провадження.
"Залишаються всі обов'язки, які раніше на нього були покладені, крім носіння електронного браслету. Йдеться, зокрема, про здачу закордонного паспорту та явку на першу вимогу суду", — сказав Чекман.
- Наприкінці січня Павлу продовжили термін обов'язків по запобіжному заходу на 2 місяці.Зокрема, він повинен з’являтися за першою вимогою до суду, не відлучатися з села Вороньків на Київщині, носити електронний браслет та утримуватися від спілкування зі свідками та потерпілими. Митрополиту також дозволили відвідувати лікаря.
- Раніше Служба безпеки завершила розслідування і направила до суду обвинувальний акт щодо настоятеля Києво-Печерської Лаври Павла (Петра Лебедя). Митрополит обвинувачується за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань, вчинене службовою особою повторно); ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, вчинене службовою особою повторно).
- Як встановило слідство, митрополит неодноразово публічно заперечував існування України як суверенної держави. Також він називав російську збройну агресію проти України «громадянським конфліктом», який триває з 2014 року.