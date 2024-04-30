З митрополита УПЦ (МП) Павла (Лебідя) знімуть електронний браслет

Із митрополита Павла (Лебідя) знімуть електронний блраслет, проте інші покладені судом обов’язки залишать.

Про це у коментарі Суспільному повідомив його адвокат Микита Чекман.

Захисник Лебідя повідомив, що у суді довели, що зняття браслету жодним чином не підвищує ризики і митрополит Павло не перешкоджає веденню кримінального провадження.

"Залишаються всі обов'язки, які раніше на нього були покладені, крім носіння електронного браслету. Йдеться, зокрема, про здачу закордонного паспорту та явку на першу вимогу суду", — сказав Чекман.