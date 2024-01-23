Вбивство нацгвардійцем чотирьох осіб на Донеччині: ДБР відкрило провадження
Вбивство нацгвардійцем чотирьох осіб на Донеччині: ДБР відкрило провадження
Удари ГУР в тилу Росії лякають західних партнерів, які бояться ядерної атаки РФ у відповідь, – Financial Times
Удари ГУР в тилу Росії лякають західних партнерів, які бояться ядерної атаки РФ у відповідь, – Financial Times
Уночі згорів заміський будинок бізнесмена Мазепи (додано відео)
Уночі згорів заміський будинок бізнесмена Мазепи (додано відео)
Зеленський внесе законопроєкт про множинне громадянство
Зеленський внесе законопроєкт про множинне громадянство
"Це питання справедливості", – Зеленський про мобілізацію
"Це питання справедливості", – Зеленський про мобілізацію
Трамп закликав спікера Палати представників Джонсона протидіяти компромісу по допомозі Україні
Трамп закликав спікера Палати представників Джонсона протидіяти компромісу по допомозі Україні
Коаліція артилерії. Стратегічна перевага за рахунок ЄС
Коаліція артилерії. Стратегічна перевага за рахунок ЄС
Справа Мазепи: каральний меч правосуддя чи тиск на бізнес
Справа Мазепи: каральний меч правосуддя чи тиск на бізнес
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
ГоловнаСуспільствоПодії

Митрополиту УПЦ (МП) Павлу продовжили термін обов'язків по запобіжному заходу на 2 місяці

Йдеться про зобов’язання з’являтися за першою вимогою до суду, не відлучатися з села Вороньків на Київщині, носити електронний браслет та утримуватися від спілкування зі свідками та потерпілими. Митрополиту також дозволили відвідувати лікаря.

Митрополиту УПЦ (МП) Павлу продовжили термін обов'язків по запобіжному заходу на 2 місяці
Фото: EPA/UPG

Печерський райсуд Києва на два місяці продовжив термін дії обов'язків по запобіжному заходу митрополиту УПЦ (МП) Павлу (Петру Лебедю).

Про це повідомляє hromadske із посиланням на адвоката митрополита Павла Микиту Чекмана.

22 січня журналіст Ян Доброносов опублікував відео, як митрополит сідає у машину біля будівлі суду, де відбувалося засідання щодо його запобіжного заходу. За словами журналіста, той казав, що дуже вдячний суддям та прокурору.

Як зазначив адвокат, митрополиту Павлу продовжили термін дії покладених на нього обов'язків до 23 березня. Раніше його зобов'язали: з’являтися за першою вимогою до суду, не відлучатися з населеного пункту (село Вороньків Київської області), носити електронний браслет та утриматися від спілкування зі свідками та потерпілими.

Чекман додав, що митрополиту Павлу також дозволили відвідувати лікаря.

Нагадаємо, Служба безпеки завершила розслідування і направила до суду обвинувальний акт щодо настоятеля Києво-Печерської Лаври Павла (Петра Лебедя). Митрополит обвинувачується за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань, вчинене службовою особою повторно) та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, вчинене службовою особою повторно).

Як встановило слідство, митрополит неодноразово публічно заперечував існування України як суверенної держави. Також він називав російську збройну агресію проти України «громадянським конфліктом», який триває з 2014 року.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies