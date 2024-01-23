Митрополиту УПЦ (МП) Павлу продовжили термін обов'язків по запобіжному заходу на 2 місяці

Йдеться про зобов’язання з’являтися за першою вимогою до суду, не відлучатися з села Вороньків на Київщині, носити електронний браслет та утримуватися від спілкування зі свідками та потерпілими. Митрополиту також дозволили відвідувати лікаря.

Печерський райсуд Києва на два місяці продовжив термін дії обов'язків по запобіжному заходу митрополиту УПЦ (МП) Павлу (Петру Лебедю).

Про це повідомляє hromadske із посиланням на адвоката митрополита Павла Микиту Чекмана.

22 січня журналіст Ян Доброносов опублікував відео, як митрополит сідає у машину біля будівлі суду, де відбувалося засідання щодо його запобіжного заходу. За словами журналіста, той казав, що дуже вдячний суддям та прокурору.

Як зазначив адвокат, митрополиту Павлу продовжили термін дії покладених на нього обов'язків до 23 березня. Раніше його зобов'язали: з’являтися за першою вимогою до суду, не відлучатися з населеного пункту (село Вороньків Київської області), носити електронний браслет та утриматися від спілкування зі свідками та потерпілими.

Чекман додав, що митрополиту Павлу також дозволили відвідувати лікаря.

Нагадаємо, Служба безпеки завершила розслідування і направила до суду обвинувальний акт щодо настоятеля Києво-Печерської Лаври Павла (Петра Лебедя). Митрополит обвинувачується за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань, вчинене службовою особою повторно) та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, вчинене службовою особою повторно).

Як встановило слідство, митрополит неодноразово публічно заперечував існування України як суверенної держави. Також він називав російську збройну агресію проти України «громадянським конфліктом», який триває з 2014 року.