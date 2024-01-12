Шмигаля можуть внести до реєстру корупціонерів, – НАЗК (доповнено)
Шмигаля можуть внести до реєстру корупціонерів, – НАЗК (доповнено)
Навіщо США і Британія б’ють по Ємену та як це вплине на Україну
Навіщо США і Британія б’ють по Ємену та як це вплине на Україну
Цифровий УБД, реєстри й електронний кабінет військовозобов’язаних: як це працюватиме?
Цифровий УБД, реєстри й електронний кабінет військовозобов’язаних: як це працюватиме?
В Кривому Розі сталась серйозна енергетична аварія, - Вілкул
В Кривому Розі сталась серйозна енергетична аварія, - Вілкул
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Оборонний комітет хоче прибрати з закону про мобілізацію можливість електронних повісток. Розгляд у залі можливий 11 січня
Оборонний комітет хоче прибрати з закону про мобілізацію можливість електронних повісток. Розгляд у залі можливий 11 січня
В Києві знайшли мертвою колишню заступницю генерального прокурора України Ольгу Колінько, - ЗМІ
В Києві знайшли мертвою колишню заступницю генерального прокурора України Ольгу Колінько, - ЗМІ
​Мобілізація 2.0 version 2024
​Мобілізація 2.0 version 2024
Нардепи почали збір підписів за відставку спікера парламенту Стефанчука, – Ірина Геращенко (оновлено)
Нардепи почали збір підписів за відставку спікера парламенту Стефанчука, – Ірина Геращенко (оновлено)
ГоловнаСуспільствоЖиття

​Митрополиту УПЦ (МП) Поврознюку заочно повідомили про підозру

Священослужитель-колаборант "благословив" приєднання Луганська до РФ і закликав до продовження війни проти України.

​Митрополиту УПЦ (МП) Поврознюку заочно повідомили про підозру
Фото: СБУ

Служба безпеки оголосила про підозру підсанкційному  митрополиту Луганської єпархії УПЦ (МП) Василю Поворознюку, який співпрацює з російськими загарбниками у тимчасово захопленому місті.

Як повідомили в СБУ, у вересні 2022 року клірик прибув до Кремля для участі у церемонії так званого "приєднання" тимчасово окупованих регіонів України до складу РФ, де підтримав агресивну війну Росії проти нашої держави та захоплення частини української території, у тому числі Луганщини.

Також у травні того ж року Поворознюк був на засіданні "круглого столу", який проводили у Луганську під керівництвом гауляйтера Пасічника. Там він  спільно з радником Кадирова для російських журналістів виступив за прийняття так званої "резолюції", де поширювали фейки про українських воїнів та ситуацію на фронті.

Крім того, у ході численних інтерв’ю для кремлівських пропагандистів фігурант героїзував російських окупантів та закликав до продовження війни проти України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Поворознюку про підозру у пособництві державі-агресору.

Раніше за поданням СБУ РНБО України застосувала до нього санкції.

"Українська влада регулярно утискає християнство. Вводить антиправославні закони та різні обмеження..."Саме такі маніпулятивні фейки розповсюджуються в американській політиці. Особливо останні місяці в Конгресі, де окремі представники Республіканської партії вважають за краще вірити російській пропаганді, а не здоровому глузду. Чому не варто вестися церковні фейки, у матеріалі LB.ua.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies