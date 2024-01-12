​Митрополиту УПЦ (МП) Поврознюку заочно повідомили про підозру

Священослужитель-колаборант "благословив" приєднання Луганська до РФ і закликав до продовження війни проти України.

Служба безпеки оголосила про підозру підсанкційному митрополиту Луганської єпархії УПЦ (МП) Василю Поворознюку, який співпрацює з російськими загарбниками у тимчасово захопленому місті.

Як повідомили в СБУ, у вересні 2022 року клірик прибув до Кремля для участі у церемонії так званого "приєднання" тимчасово окупованих регіонів України до складу РФ, де підтримав агресивну війну Росії проти нашої держави та захоплення частини української території, у тому числі Луганщини.

Також у травні того ж року Поворознюк був на засіданні "круглого столу", який проводили у Луганську під керівництвом гауляйтера Пасічника. Там він спільно з радником Кадирова для російських журналістів виступив за прийняття так званої "резолюції", де поширювали фейки про українських воїнів та ситуацію на фронті.

Крім того, у ході численних інтерв’ю для кремлівських пропагандистів фігурант героїзував російських окупантів та закликав до продовження війни проти України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Поворознюку про підозру у пособництві державі-агресору.

Раніше за поданням СБУ РНБО України застосувала до нього санкції.

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