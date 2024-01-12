Ворог за добу обстріляв 9 областей України, є загиблий та поранені, – зведення ОВА

Зокрема, внаслідок обстрілів Іванівки на Херсонщині було знищено житловий будинок. З-під завалів рятувальники дістали тіло загиблого.

Російські війська упродовж доби завдали ударів по дев'яти областях України, повідомляє Укрінформ із посиланням на інформацію обласних військових адміністрацій.

У Чернігівській області ворог з мінометів обстрілював Корюківський та Новгород-Сіверський райони. Про втрати серед населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

У Сумській області вночі росіяни з мінометів та артилерії били по Великописарівській та Свеській громадах.

Вчора російські війська атакували Сумщину з мінометів, артилерії та FPV-дрона. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Юнаківська, Есманьська, Середино-Будська і Свеська громади.

У Запорізькій області 40 артобстрілів прийшлися по території Оріхова, Залізничного, Новоданилівки, Чарівного, Малої Токмачки, Левадного, Полтавки, Лугівського, Плавнів та інших прифронтових населених пунктів.

Сім БПЛА атакували Новодарівку, Чарівне і Роботине.

Надійшло сім повідомлень про руйнування житлових будинків.

У Дніпропетровській області російська армія атакувала Нікополь та Марганецьку громаду дронами-камікадзе. Пошкоджені два будинки й газогін.

Пізно ввечері Нікополь ворог обстріляв з важкої артилерії.

У Харківській області артилерійських та мінометних ударів зазнали понад 12 населених пунктів, зокрема Вовчанськ, Бочкове, Бударки Чугуївського району, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району.

Між Вовчанськом і Вільчею Чугуївського району ворог завдав два удари КАБами.

У Луганській області на підступах до Макіївки українські захисники відбили декілька російських штурмів. Загарбники вкотре обстріляли Невське.

За добу ворог здійснив 138 обстрілів Луганщини (випустив 633 снаряди).

У Донецькій області під вогнем були Мирноград, Авдіївка, Щербинівка, Бердичі, Новобахмутівка.

Пошкоджені 5 житлових будинків і ліцей.

Костянтинівка зазнала двох ракетних ударів, ворог поцілив на територію лікарні. Інформація про постраждалих не надходила.

У Мар'їнській громаді під артилерійським вогнем опинилися Красногорівка, Новомихайлівка та Іллінка.

У Часовоярській громаді пошкоджено приватний будинок, обстріляне місто Сіверськ.

У Миколаївській області обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади.

Вночі ворог завдавав артилерійських обстрілів по Очакову.

По Херсонській області армія РФ здійснила 73 обстріли (випустила 310 снарядів), з них по Херсону - три артилерійські обстріли (7 снарядів).

Росіяни поцілили у райони 22 населених пунктів.

На російській вибухівці підірвався 38-річний аграрій під час обробки поля між Великою Олександрівкою та Новодмитрівкою. Чоловік госпіталізований.

Вчора загарбники вкотре били по Херсону. Поранена 87-річна жінка.

Внаслідок обстрілів Іванівки 9 січня знищено житловий будинок. З-під завалів рятувальники дістали тіло загиблого.

Внаслідок артобстрілу Станіслава постраждала 39-річна жінка.