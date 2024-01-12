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Держдепартамент США оголосив про санкції через постачання КНДР балістичних ракет Москві

Санкції ввели проти однієї фізичної особи та трьох організацій.

Держдепартамент США оголосив про санкції через постачання КНДР балістичних ракет Москві
Фото: EPA/UPG

Державний департамент США запровадив санкції проти однієї фізичної особи та трьох організацій, причетних до передачі Росії з Північної Кореї балістичних ракет з кінця листопада 2023 року, а також випробувань цих ракет.

Про це йдеться на сайті відомства.

“Сполучені Штати продовжуватимуть зривати та викривати поставки зброї між Корейською Народно-Демократичною Республікою (КНДР) та Росією”, − зазначено у повідомленні. 

Під санкції потрапили підприємство ВАТ "Державна авіакомпанія "224-й окремий авіаційний загін" та її генеральний директор Володимир Міхейчик.

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Також обмеження ввели проти Ашулукського полігону Збройних сил Російської Федерації та Володимирівського науково-дослідного комплексу озброєння − російського військового об'єкту, який займається випробуванням ракет. Цей комплекс включає об’єкти, аеродроми та ракетні полігони, які брали участь у передачі та випробуванні північнокорейських ракет.

Окрім того, у санкційному списку також є чотири російські важкі військово-транспортні літаки Іл-76МД з бортовими номерами RF-86898, RF-78757, RF-82011 і RF-8204, які брали участь у перевезенні балістичних ракет КНДР і пов’язаних з ними вантажів у листопаді та грудні 2023 року.

Санкції передбачають, що все майно та інтереси у власності Міхейчика та юридичних осіб у Сполучених Штатах, що є у володінні чи під контролем американців (фізичних осіб чи підприємств), заблоковано. Про них необхідно повідомити Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів.

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