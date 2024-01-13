Армія РФ минулої доби завдала 129 ударів по Запорізькій області

Впродовж доби російські війська завдали 129 ударів по 19 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

“Окупанти обстріляли з РСЗВ Оріхів, а також здійснили 39 БПЛА-атак по Гуляйполю, Червоному, Чарівному, Роботиному, Левадному, Полтавці, Новодарівці, Гуляйпільському й Степовому”, — ідеться у повідомленні.

По території Малої Токмачки, Новоданилівки, Новоандріївки, Новоіванівки, Щербаків, Оріхова, Роботиного, Кам'янського, Плавнів, П'ятихаток та інших прифронтових міст і сіл прийшлося 89 артударів.

Надійшло 17 повідомлень про руйнування житлових будинків. Постраждалих немає.

На Запорізькому напрямку наші захисники відбили 8 атак окупантів західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.