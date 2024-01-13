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Армія РФ минулої доби завдала 129 ударів по Запорізькій області

Є руйнування будинків.

Армія РФ минулої доби завдала 129 ударів по Запорізькій області
Фото: Пресслужба ГУ ДСНС у Запорізькій області

Впродовж доби російські війська завдали 129 ударів по 19 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

“Окупанти обстріляли з РСЗВ Оріхів, а також здійснили 39 БПЛА-атак по Гуляйполю, Червоному, Чарівному, Роботиному, Левадному, Полтавці, Новодарівці, Гуляйпільському й Степовому”, — ідеться у повідомленні.

По території Малої Токмачки, Новоданилівки, Новоандріївки, Новоіванівки, Щербаків, Оріхова, Роботиного, Кам'янського, Плавнів, П'ятихаток та інших прифронтових міст і сіл прийшлося 89 артударів.

Надійшло 17 повідомлень про руйнування житлових будинків. Постраждалих немає.

На Запорізькому напрямку наші захисники відбили 8 атак окупантів західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

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