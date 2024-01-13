​За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 700 російських окупантів

Загалом Росія вже втратила в Україні 369 160 військових.

За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 700 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 369 160 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.01.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько/ about 369 160 (+700 ) осіб,

танків ‒ 6065 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 11 269 (+15) од,

артилерійських систем – 8728 (+18) од,

РСЗВ – 957 (+0) од,

засоби ППО ‒ 646 (+4) од,

літаків – 329 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6848 (+12),

крилаті ракети ‒ 1806 (+0),

кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 11 632 (+20)

спеціальна техніка ‒ 1345 (+6).

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 21 району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 4 зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункту управління, артилерійському засобу, 2 засобах протиповітряної оборони, складу боєприпасів та радіолокаційній станції противника.