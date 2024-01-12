Росіяни обстріляли за день 12 громад Сумщини

У області за день пролунали 260 вибухів.

Сьогодні, 12 січня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманська, Зноб-Новгородська, Свеська, Середино-Будська та Дружбівська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 50 обстрілів Сумської області, під час яких пролунали 260 вибухів.

Зокрема, по Краснопільській громалі російські окупанти вдарили з мінометів, артилерії та АГС.

Великописарівську та Юнаківську громада армія РФ обстріляла з артилерії, а Хотінську та Середино-Будську - з артилерії та мінометів.

Армія РФ завдала ударів по Миропільській громаді FPV-дронами та мінометами, а по Білопільській - з артилерії та мінометів, а також скинули на неї ВОГ з БпЛА.

Крім того, по Есманській, Зноб-Новгородській, Шалигинській, Свеській та Дружбівській громадам росіяни били з мінометів.