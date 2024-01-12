В Києві знайшли мертвою колишню заступницю генерального прокурора України Ольгу Колінько, - ЗМІ
В Києві знайшли мертвою колишню заступницю генерального прокурора України Ольгу Колінько, - ЗМІ
Навіщо США і Британія б’ють по Ємену та як це вплине на Україну
Навіщо США і Британія б’ють по Ємену та як це вплине на Україну
Нардепи почали збір підписів за відставку спікера парламенту Стефанчука, – Ірина Геращенко (оновлено)
Нардепи почали збір підписів за відставку спікера парламенту Стефанчука, – Ірина Геращенко (оновлено)
Шмигаля можуть внести до реєстру корупціонерів, – НАЗК (доповнено)
Шмигаля можуть внести до реєстру корупціонерів, – НАЗК (доповнено)
​Мобілізація 2.0 version 2024
​Мобілізація 2.0 version 2024
Оборонний комітет хоче прибрати з закону про мобілізацію можливість електронних повісток. Розгляд у залі можливий 11 січня
Оборонний комітет хоче прибрати з закону про мобілізацію можливість електронних повісток. Розгляд у залі можливий 11 січня
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
В Кривому Розі сталась серйозна енергетична аварія, - Вілкул
В Кривому Розі сталась серйозна енергетична аварія, - Вілкул
10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх
10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх
ГоловнаСуспільствоВійна

Минулої доби на лівому березі Херсонщини українські захисники знищили більше 10 російських гармат

Також Сили оборони півдня знищили 18 одиниць автобронетехніки росіян.

Минулої доби на лівому березі Херсонщини українські захисники знищили більше 10 російських гармат
Фото: Роман Мрочко

Українські захисники продовжують знищувати техніку та особовий склад російської окупаційної армії на лівому березі Херсонської області.

Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко.

Як повідомляють Сили оборони півдня, за минулу добу на лівому березі знищили:

  • 15 окупантів;
  • 11 гармат, в т.ч. самохідна "Гіацинт-Б";
  • 2 танки;
  • 4 FPV- дрони;
  • 18 одиниць автобронетехніки;
  • 1 човен;
  • 1 електропідстанцію;
  • 1 генератор зв'язку.

Підписуйтесь на наш Google News

Також українські захисники знищили два спостережні пункти росіян, польовий пункт боєпостачання, місце зберігання пально-мастильних матеріалів, антену управління FPV-дронами.

  • Під час ведення розвідки на Південному напрямку екіпаж БпАК 73-го морського центру ССО виявив замасковані ворожі 152-мм самохідну гаубицю 2С19 "Мста-С" та реактивну систему залпового вогню "Торнадо-Г".
  • Сили оборони продовжують завдавати нищівних ударів по вогневих позиціях, спостережних пунктах та пунктах боєпостачання окупантів на лівому березі Дніпра у Херсонській області.
  • Протягом останньої доби українські захисники уразили два пункти керування дронами, три спостережні пункти та техніку росіян на лівобережжі Херсонщини.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies