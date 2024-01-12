Минулої доби на лівому березі Херсонщини українські захисники знищили більше 10 російських гармат

Українські захисники продовжують знищувати техніку та особовий склад російської окупаційної армії на лівому березі Херсонської області.
Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко.
Як повідомляють Сили оборони півдня, за минулу добу на лівому березі знищили:
- 15 окупантів;
- 11 гармат, в т.ч. самохідна "Гіацинт-Б";
- 2 танки;
- 4 FPV- дрони;
- 18 одиниць автобронетехніки;
- 1 човен;
- 1 електропідстанцію;
- 1 генератор зв'язку.
Також українські захисники знищили два спостережні пункти росіян, польовий пункт боєпостачання, місце зберігання пально-мастильних матеріалів, антену управління FPV-дронами.
- Під час ведення розвідки на Південному напрямку екіпаж БпАК 73-го морського центру ССО виявив замасковані ворожі 152-мм самохідну гаубицю 2С19 "Мста-С" та реактивну систему залпового вогню "Торнадо-Г".
- Сили оборони продовжують завдавати нищівних ударів по вогневих позиціях, спостережних пунктах та пунктах боєпостачання окупантів на лівому березі Дніпра у Херсонській області.
- Протягом останньої доби українські захисники уразили два пункти керування дронами, три спостережні пункти та техніку росіян на лівобережжі Херсонщини.