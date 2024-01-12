Минулої доби на лівому березі Херсонщини українські захисники знищили більше 10 російських гармат

Також українські захисники знищили два спостережні пункти росіян, польовий пункт боєпостачання, місце зберігання пально-мастильних матеріалів, антену управління FPV-дронами.

Як повідомляють Сили оборони півдня, за минулу добу на лівому березі знищили:

Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко .

Українські захисники продовжують знищувати техніку та особовий склад російської окупаційної армії на лівому березі Херсонської області.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies