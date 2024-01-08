Сили оборони знищили польовий пункт боєпостачання окупантів на лівобережжі Херсонщини

Також знищено два спостережні пункти росіян.

Сили оборони продовжують завдавати нищівних удварів по вогневих позиціях, спостережних пунктах та пунктах боєпостачання окупантів на дівому березі Дніпра у Херсонській області.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

"За минулу добу отримали підтвердження, що у ворога на лівому березі стало менше на:

⁠7 окупантів;

1 реактивну систему залпового вогню "Град";

⁠1 БТР-80;

5 гармат;

1 міномет;

15 одиниць автобронетехніки", – ідеться у повідомленні.

Також ЗСУ знищили 2 спостережні пункти та польовий пункт боєпостачання.