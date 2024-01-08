Сили оборони знищили польовий пункт боєпостачання окупантів на лівобережжі Херсонщини

Сили оборони продовжують завдавати нищівних удварів по вогневих позиціях, спостережних пунктах та пунктах боєпостачання окупантів на дівому березі Дніпра у Херсонській області.
Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
"За минулу добу отримали підтвердження, що у ворога на лівому березі стало менше на:
- 7 окупантів;
- 1 реактивну систему залпового вогню "Град";
- 1 БТР-80;
- 5 гармат;
- 1 міномет;
- 15 одиниць автобронетехніки", – ідеться у повідомленні.
Також ЗСУ знищили 2 спостережні пункти та польовий пункт боєпостачання.
- За минулу добу Сили оборони знищили ще 440 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 365 170 військових.