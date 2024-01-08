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Сили оборони знищили польовий пункт боєпостачання окупантів на лівобережжі Херсонщини

Також знищено два спостережні пункти росіян.

Сили оборони знищили польовий пункт боєпостачання окупантів на лівобережжі Херсонщини
Фото: Оперативне командування "Південь"

Сили оборони продовжують завдавати нищівних удварів по вогневих позиціях, спостережних пунктах та пунктах боєпостачання окупантів на дівому березі Дніпра у Херсонській області.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

"За минулу добу отримали підтвердження, що у ворога на лівому березі стало менше на:

  •  ⁠7 окупантів;
  • 1 реактивну систему залпового вогню "Град";
  • ⁠1 БТР-80;
  • 5 гармат;
  • 1 міномет;
  • 15 одиниць автобронетехніки", – ідеться у повідомленні.

Також ЗСУ знищили 2 спостережні пункти та польовий пункт боєпостачання.

  • За минулу добу Сили оборони знищили ще 440 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 365 170 військових.
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