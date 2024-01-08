Зеленський і король Бахрейну обговорили глобальну продовольчу безпеку і формулу миру

Президент відзначив, що це перша розмова з лідером Бахрейну за всю історію двосторонніх відносин.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з королем Бахрейну Хамадом бін Ісою Аль Халіфою.

Про це йдеться в дописі Зеленського на його сторінках у соцмережах.

Президент відзначив, що це перша розмова з лідером Бахрейну за всю історію двосторонніх відносин. "Торік відбувся перший візит голови МЗС Бахрейну Аз-Заяні до України. Сподіваюся, що встановлення контактів на найвищому рівні відкриє нову сторінку в українсько-бахрейнських відносинах", - зауважив Зеленський.

Очільники держав обговорили питання двосторонньої взаємодії, глобальну продовольчу безпеку і підтримку формули миру. Також Зеленський подякував королю Бахейну за участь представника його держави в попередніх зустрічах радників щодо імплементації Формули миру і запросив на наступну зустріч, яка відбудеться в Давосі.