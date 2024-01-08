Справа на 170 мільйонів: стали відомі нові подробиці розкрадань харчів у Міноборони
Справа на 170 мільйонів: стали відомі нові подробиці розкрадань харчів у Міноборони
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Маск вживає кетамін, керівники Tesla та SpaceX занепокоєні, − Wall Street Journal
Маск вживає кетамін, керівники Tesla та SpaceX занепокоєні, − Wall Street Journal
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Порошенко в річницю підписання Томоса: тепер навіть скептики зрозуміли, для чого це було
Порошенко в річницю підписання Томоса: тепер навіть скептики зрозуміли, для чого це було
Британські ракети для нашої ППО. Українські також можуть бути
Британські ракети для нашої ППО. Українські також можуть бути
​Укрзалізниця хоче позбавити Україну високотехнологічного виробництва
​Укрзалізниця хоче позбавити Україну високотехнологічного виробництва
У Херсоні викрили двох колаборанток
У Херсоні викрили двох колаборанток
Ватажок донецького терористичного угруповання “ДНР” Пушилін отримав 15 років тюрми
Ватажок донецького терористичного угруповання “ДНР” Пушилін отримав 15 років тюрми
ГоловнаПолітика

Зеленський і король Бахрейну обговорили глобальну продовольчу безпеку і формулу миру

Президент відзначив, що це перша розмова з лідером Бахрейну за всю історію двосторонніх відносин.

Зеленський і король Бахрейну обговорили глобальну продовольчу безпеку і формулу миру
Фото: Пресслужба президента України

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з королем Бахрейну Хамадом бін Ісою Аль Халіфою. 

Про це йдеться в дописі Зеленського на його сторінках у соцмережах.

Президент відзначив, що це перша розмова з лідером Бахрейну за всю історію двосторонніх відносин. "Торік відбувся перший візит голови МЗС Бахрейну Аз-Заяні до України. Сподіваюся, що встановлення контактів на найвищому рівні відкриє нову сторінку в українсько-бахрейнських відносинах", - зауважив Зеленський.

Очільники держав обговорили питання двосторонньої взаємодії, глобальну продовольчу безпеку і підтримку формули миру. Також Зеленський подякував королю Бахейну за участь представника його держави в попередніх зустрічах радників щодо імплементації Формули миру і запросив на наступну зустріч, яка відбудеться в Давосі. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies