У МЗС відреагували на указ Путіна про присвоєння українським дітям громадянства Росії

Указ Путіна щодо присвоєння українським дітям громадянства Росії, є черговим доказом злочинів країни терориста проти України. У Міністерстві закордонних справ України відкреагували на черговий диктаторський указ президента РФ, – пише пресслужба Міністерства закордонних справ України.

4 січня 2024 року президент РФ підписав указ "Про визначення окремих категорій іноземних громадян та осіб без громадянства, які мають право звернутися із заявою про прийняття до громадянства Російської Федерації".

У пресслужбі МЗС зазначається: "Документ передбачає, що діти-сироти та діти, які залишилися без батьківського піклування та є громадянами України, можуть отримати громадянство РФ за особистим рішенням президента Російської Федерації, без врахування всіх або окремих вимог федерального законодавства. Заяву на вступ у громадянство РФ можуть подати керівники російських організацій, в яких примусово перебувають українські діти".

Міністерство закордонних справ додає, цей черговий «"нормативно-правовий акт", окрім його спрямованості задовольнити за рахунок мігрантів демографічні потреби країни-агресора задля продовження збройної агресії проти України, також грубо порушує законодавство України, норми міжнародного права та права дітей – громадян України, які під час широкомасштабної наступу РФ були примусово переміщені на територію держави-агресора.

Дії Кремля порушують норми міжнародного гуманітарного права і має на меті позбавлення викрадених українських дітей можливості повернутися на Батьківщину.

"Міністерство закордонних справ України вчергове наголошує, що всі діти-громадяни України, які були примусово переміщені на територію РФ під надуманим приводом так званого "гуманітарного захисту", залишаються громадянами України. Українська влада продовжує вживати всіх можливих заходів для захисту їхніх законних прав і свобод.

Даний указ слугує черговим доказом злочинів РФ проти України, насильницької асиміляції українських дітей і спроби позбавлення їх власної Батьківщини.

"Закликаємо Міжнародний кримінальний суд взяти до уваги ці дії керівництва РФ з переведення українських дітей з однієї національної групи в іншу, у тому числі шляхом примусового надання їм громадянства РФ, що є однією з ознак геноциду, а міжнародну спільноту якомога швидше реалізувати виданий МКС ордер на арешт Володимира Путіна, здійснивши необхідні заходи з його затримання для передачі органам міжнародного правосуддя", – зазначають в МЗС України.