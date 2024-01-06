У Раді зареєстрували постанову про відкликання Безуглої з посади заступниці голови комітету з питань нацбезпеки

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про відкликання депутатки від фракції "Слуга народу" Мар’яни Безуглої з посади заступниці голови комітету з питань нацбезпеки.

Ініціатори постанови №10391 - 11 нардепів, серед яких голова комітету Олександр Завітневич.

"Керуючись положеннями статті 83 регламенту Верховної Ради, статті 7 закону «Про комітети Верховної Ради» пропонується відкликати народного депутата Безуглу Мар’яну Володимирівну з посади заступника голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки", – йдеться в документі.

Хто така Безугла і чому її хочуть відкликати