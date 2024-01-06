У Раді зареєстрували постанову про відкликання Безуглої з посади заступниці голови комітету з питань нацбезпеки

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про відкликання депутатки від фракції "Слуга народу" Мар’яни Безуглої з посади заступниці голови комітету з питань нацбезпеки.
Ініціатори постанови №10391 - 11 нардепів, серед яких голова комітету Олександр Завітневич.
"Керуючись положеннями статті 83 регламенту Верховної Ради, статті 7 закону «Про комітети Верховної Ради» пропонується відкликати народного депутата Безуглу Мар’яну Володимирівну з посади заступника голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки", – йдеться в документі.
Хто така Безугла і чому її хочуть відкликати
- Безугла звинуватила у фейсбуці головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного у тому, що він "не зміг надати план задуму на 2024 рік", тому військове керівництво України "має піти". У соцмережах її висловлювання розкритикували. Після цього вона опублікувала ще один допис, в якому заявила, що "правило Головкома N1 – в будь-якій некомфортній ситуації перекладай вину на ОП".
- Головнокомандувач ЗСУ заяви Безуглої не коментував.
- 5 січня комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував відсторонити Безуглу від посади.
- Виключити Безуглу з комітету пропонували і до цього. 28 лютого 2023 Федір Веніславський подав відповідний проєкт постанови. Веніславський заявив, що Безугла "надала народним депутатам України – членам Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки завідомо недостовірну інформацію щодо попереднього узгодження нею особисто редакції підготовленого до другого читання тексту проекту Закону 4210 з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України, про що свідчить аудіозапис засідання Комітету. При цьому жодних документів у підтвердження цієї інформації членам Комітету надано не було". Сама ж Безугла пов'язала це з тиском на неї через її ініціативу щодо виключення з комітету Льовочкіна.
- Що не так із заявами Мар'яни Безуглої, читайте в матеріалі "Данінг, Крюгер і план замислу".
- Президент Зеленський на річній пресконференції сказав, що "щодо Мар'яни, Валєри, і у них там ще кілька людей – дуже складно. Вони всі люблять коментувати у фейсбуці, вони дуже часто там спілкуються. То вони разом ходять на фронт, то вони сваряться... Це складні питання, якщо чесно, для мене. Нам всім потрібно давати результат державі щоденний, а селфі встигнемо".