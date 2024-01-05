Нагадування для конгресменів-республіканців. Не ведіться на церковні фейки – давайте підтримаємо Україну

Саме такі маніпулятивні фейки розповсюджуються в американській політиці. Особливо останні місяці в Конгресі, де окремі представники Республіканської партії вважають за краще вірити російській пропаганді, а не здоровому глузду. Активно спілкуюсь із різними конгресменами, тому знаю про що говорю.

Фото: Макс Требухов

Факт, що подібні тези не мають нічого спільного з реальністю, є очевидним для будь-кого, хто дійсно розуміється на тому, що відбувається в Україні. Давайте я коротко поясню те, що мають знати Республіканці та всі американські політики, які виступають проти подальшої підтримки Києва через церковні маніпуляції та брехню.

Те, що відбувається в Україні, ті рішення, які приймають усі гілки влади, — це не виступ проти християнства чи православної церкви, а цілеспрямована політика захисту від діяльності російських спецслужб! Адже за роки незалежності через УПЦ МП російські силовики створили цілу шпигунську мережу, яка займалася просуванням “російського світу” та його порядків.

Паралельно заробляючи нечувані гроші, беручи за приклад одіозного Патріарха Московського Кирила, який завдяки своєму сану став одним із найбагатших людей планети! Йдеться про мільярди доларів, дорогу нерухомість і яхти по всьому світу, що точно неможливо отримати без допомоги державної машини і спецслужб.

Я б хотів окремо нагадати, що, крім іншого, саме росія усвідомлено і спеціально порушує всі можливі християнські заповіді. Як у себе в країні – утискаючи всіх, хто не згоден із політикою режиму, так і за її межами. Від масованих обстрілів цивільної інфраструктури, вбивства мирних громадян, так і до викрадення дітей! Тільки за офіційними даними, які нещодавно озвучив Президент України, — це близько 20 тисяч дітей! Цифра дорівнює населенню невеликого міста в американській глибинці!

А якщо ми говоримо безпосередньо про церковні питання, то з початку війни російські війська знищили близько 500 церков та релігійних об'єктів в Україні. Це офіційні дані Інституту релігійної свободи і цифри зростають з кожним днем. І хто тут справді знищує християнство?

Україна – досить консервативна держава, де поважають традиції та релігійні погляди. Де спокійно в одному місті можуть жити православні, протестанти, юдеї, мусульмани. Я був у Києві та інших українських містах, тому мені є з чим порівняти. Консерватизм українців багато в чому відгукується і з тими ідеями Республіканської партії, які сповідуються у США десятиліттями: захист інтересів суспільства, традицій сім'ї та держави.

Для мене ситуація останніх років в Україні певною мірою нагадує події в Ізраїлі. Обидві ці країни, демократії, щосили намагаються захистити свою культуру, народ, людей, опираючись зовсім недемократичним силам. І обидві держави безумовно потребують нашої підтримки у цій нелегкій боротьбі.

У такий складний час Конгресу та обом партіям треба згуртуватися, відкинути протиріччя та продовжувати допомагати Україні у війні з росією. Адже сьогодні ніхто не загрожує християнству так, як злочинна політика кремлівського режиму.