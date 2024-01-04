Очищення організму: народні методи проти людської природи

«Очищення» організму, або «детокс», використовують частіше для схуднення. Нині це стало трендом, який багато хто спробував, або ж воліє пережити цей досвід. Втім це доволі радикальний метод, який підходить не всім і потребує лікарського нагляду. Самостійно проводити «детокси» медики та медикині не рекомендують. Громадська спілка «Твій сімейний лікар» завжди наголошує на безпечності та доказовості методів, які покращують здоров’я. Тож сьогодні розкажемо про найпопулярніші способи «очищення» організму та їхні наслідки. Та запропонуємо альтернативу — природний «детокс», який можна робити вдома.

Прогнати жовч, «почистити» печінку й отримати печінкову кольку

Певно, ви багато разів чули — щоб були здоровими треба «почистити» печінку, ніби це срібна ложка чи порцелянова чашка. Це навіть звучить трішки страхітливо. Втім, згідно з правилами «народного детоксу», все, що страшне — приносить користь. Насправді ж, турбота про себе — це не лякати себе і свій організм, а піклуватись про себе і своє здоров’я. Тож трав’яні настоянки, дієти та голодування, які радять експерти й експертки з «народного детоксу» — не завжди корисні й інколи небезпечні. Вони не позбавлять важкості в підребер'ї та не вплинуть на стан печінки. Натомість можуть спричинити жовчну кольку — болючі відчуття, коли камінці у жовчному міхурі (про існування яких ви не здогадуєтесь) перекривають жовчну протоку. І це найменш болючий наслідок методів, які не мають наукового підґрунтя. Та іноді після цих псевдо порад можна отримати й серйозніші стани, які доведеться лікувати у лікарняному ліжку під крапельницями.

Як дбати про печінку, аби її не довелось «очищувати»?

Все доволі просто. Потрібно збалансовано харчуватись. Виключити з раціону жирні сорти м’яса, менше вживати солодкого, особливо газованих напоїв. Додати до прийомів їжі каші, коренеплоди, салати з різних видів капусти. А також щороку проходити медичні огляди у свого сімейного лікаря чи лікарки.

«Очистити» судини й отримати гастрит

Уявімо, кожен ваш день — суцільний бенкет: різні масні наїдки, солодка здоба та безліч десертів. Навіть за тиждень такого життя атеросклеротичні бляшки не утворяться в судинах. Підвищення холестерину та відкладання його на стінках капілярів, вен та артерій — тривалий процес. Аналогічно з лікуванням. Неможливо швидко позбутись атеросклеротичних бляшок та знизити холестерин за допомогою «очисних» коктейлів домашнього приготування. Здебільшого в інтернеті пропонують пити сумнівні, інколи небезпечні напої із соку цибулі та лимону, лаврового листу й часнику або ж із харчової соди чи горілчаних настоянок на травах. Ці методи судини не очистять, а скоріше спровокують загострення гастриту, виразки чи печінкової кольки.

Як тримати судини в чистоті без наслідків?

Найефективніші способи очистити капіляри, вени та артерії — прості. Вживаєте молочні продукти? Обирайте ті, що мають менший відсоток жирності. Крім того, їжте більше фруктів та овочів. Додайте до раціону бобові, горіхи (волоський, мигдаль, фундук) та насіння (соняшникове, лляне, гарбузове). Більше рухайтесь — судини люблять бути в тонусі. Щодень виходьте на прогулянку на свіже повітря. Контролюйте вживання солі (одна чайна ложка на добу — це норма споживання), пийте напої з кофеїном не більше двох чашок на день. Однак треба дбати не лише про чистоту судин, а і їхній стан.

Стерильність кишківника — небезпечна

Найбільше мікроорганізмів у людському кишківнику. Тож в інтернеті його пропонують «очистити» ледь не до стерильності за допомогою клізм та сорбентів. Однак така логіка хибна й небезпечна. Для ефективного перетравлення їжі наш організм повинен мати свою специфічну мікрофлору, що складається з тисяч бактерій, які підтримують процеси травлення. Якщо ці мікроорганізми вимити за допомогою клізм, чи вбити великою кількістю сорбентів, процеси травлення порушаться, і це в кращому випадку. У гіршому такі методи можуть вкласти вас на лікарняне ліжко. Відновлення мікрофлори кишківника — вкрай ювелірна і складна робота, тож краще до неї свій організм не доводити.

Як підтримувати здоров’я кишківника щодень?

Аби мати здоровий кишківник достатньо виконувати щодня прості правила. Пийте хоча б 1,5 літра очищеної води на день, додайте до раціону більше клітковини. Вона міститься у яблуках, моркві, буряку та інших овочах та фруктах. Їжте більше органічних продуктів, які виросли у землі чи на дереві. Обмежте вживання оброблених продуктів: ковбас, кондитерських виробів, консервації.

«Детокс» має бути безпечним і базуватись на правилах доказової медицини. Однак найкращий метод бути здоровими — це огляди у сімейного лікаря чи лікарки, які мають відповіді на усі запитання щодо вашого здоров’я. Тож не соромтесь ставити свої запитання. Більше корисних матеріалів читайте у фейсбуці, інстаграмі, ютубі та вайбері громадської спілки «Твій сімейний лікар».