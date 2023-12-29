Як дбати про своє серденько, аби оминути інфаркт?

В Україні щороку фіксують понад 40 тисяч інфарктів, 20 тисяч з них потребують екстреного лікування. Серцево-судинні хвороби щороку забирають життя понад 400 тисяч українців та українок. Кожен та кожна має знати, як вберегти своє серце.

Громадська спілка «Твій сімейний лікар» підходить до розмов про здоров’я реалістично. Ми переконані, що історії допомагають влучно показати проблему й знайти її вирішення. У цьому матеріалі ми змоделювали випадок інфаркту, а також пояснили на прикладі героїв, як поводитись, коли стався напад, та які мають бути ваші дії, якщо у людини поруч стався інфаркт? Та головне — коли варто починати займатись своїм серцем, аби воно було здоровим.

Богдан

Богдан (45 років) щоранку виходить на пробіжку. Він робить це регулярно. Останні кілька тижнів чоловік став помічати, що у нього під час бігу ніби тисне за грудиною. Кількахвилинні зупинки давали цьому раду. Богдан думав, що це реакція на зимову погоду, яка щодень змінюється. Та цього разу було інакше. Три кола чоловік пробіг без згаданого симптому, а на четвертому знову відчув неприємний тиск. Зупинка цього разу не допомогла. За грудиною тепер не лише тиснуло, ніби камінь поклали, а й пекло. Оніміла ліва рука, почало нити у лівій лопатці, Богдан вкрився холодним потом, ніби його облили крижаною водою. Чоловік присів. Та стан не покращився — спочатку оніміли руки, потім ноги й раптово накрила слабкість. У Богдана промайнула думка, що у нього, можливо, стався інфаркт. Його батько помер від цієї хвороби кілька років тому. Напередодні чоловік наголошував Богдану, щоб той кинув курити та зменшив вживання алкоголю, мовляв, я цього не зробив і ось мучусь від підступної недуги. Тепер Богдан важко дихав, згадуючи батька. Телефон з собою він на пробіжку не брав.

Оксана

Оксана щоранку вигулювала собаку поруч спортивного майданчика. Вона зауважила чоловіка, який біг, а потім спинився й присів. Він був таким блідим, що жінка швидко підбігла до нього, вона зрозуміла, що людині зле. Може голова закрутилась, абощо — подумала Оксана. Вона похопилася й за мить була поруч. Помітила, що чоловік ніби задихався й тримався за грудину. Жінка запитала, що сталось, чоловік натомість попросив викликати «швидку», мовляв, у нього, ймовірно, стався інфаркт. Оксана злякалась, втім змогла опанувати себе й швидко набрала номер 103. Жінка все пояснила диспетчерці, яка уточнила, коли стався напад. Оксана відповіла, що кілька хвилин тому. «Швидка» мала приїхати за 15 хвилин.

Богдану діагностували інфаркт. Його безоплатно лікували у медичному закладі, який уклав договір з НСЗУ на надання послуг з лікування інфаркту. Сьогодні в Україні таких установ 74. Вони працюють цілодобово, мають усі прилади для діагностики та допомоги, а також кваліфікований медичний персонал.

Крім того, під час лікування інфаркту медзаклад отримує 43 573 гривні за кожну людину, якій проводили стентування. Однак, якщо стентування не проводилося, НСЗУ оплачує 25 261 гривню за надану медичну допомогу. У вартість враховані необхідні лабораторні та інструментальні обстеження, лікування, всі важливі ліки та медичні вироби.

Втім, на що потрібно зважати, аби не отримати інфаркт? Чи є перші дзвіночки, на які треба звернути увагу вже зараз кожному та кожній з нас?

Хвороби серця мають передвісники

Згадайте, коли востаннє у вас підвищувався тиск, як часто у вас шмигає серце, трапляється задишка, коли підіймаєтесь сходами чи наздоганяєте тролейбус або маршрутку? На ці симптоми мало хто з нас звертає увагу. Та саме вони можуть свідчити, що з вашим серцем не все гаразд і саме час його перевірити у сімейного лікаря чи лікарки.

Медичні огляди запобігають хворобам

Якщо глибше зануритись в історію Богдана, ми бачимо, що він курив, вживав алкоголь і мав батька, у якого був інфаркт. Все це підвищувало ймовірність, що серце чоловіка з часом може «захворіти». Звісно, інколи ми не думаємо про хвороби, поки вони нас не атакують. А дарма, бо, наприклад, профілактика може допомогти забути про деякі недуги. Та профілактика за допомогою порад в інтернеті теж не допоможе. Тут треба слідувати лише професійним порадам, які можуть надавати сімейні лікарі та лікарки індивідуально для кожної людини. Тож щорічні огляди у вашого лікаря чи лікарки мають бути нормою, це своєрідна інвестиція у ваше здоров’я. Перевірились один раз на рік — і можна жити спокійно.

Якщо ваше серце «хворіє», довіртесь медикам та медикиням

Звісно, на оглядах можуть виявити якісь порушення у серцево-судинній системі. Дійсно, так буває, але це навпаки добре — що раніше виявити хворобу, то більше шансів її вилікувати й запобігти серйозним наслідкам. Сімейні лікарі та лікарки призначать вам додаткові обстеження, за потреби випишуть направлення до спеціалізованих фахівців та фахівчинь. Вам також випишуть лікування та рекомендації щодо способу життя (дієта, фізичні навантаження тощо). Якщо недуги не лікувати — з часом вони можуть перетікати у складніші стани, яким буде важко давати раду. До таких станів належить й інфаркт.

Хвороби серця можна попередити, захиститись від них, або ж мінімізувати їхні наслідки. Інфаркти знаходяться у категорії хвороб, які щороку забирають мільйони людських життів. Втім, кожен та кожна з нас може стати на захист свого серця вже зараз. Ще більше корисних матеріалів читайте у фейсбуці, інстаграмі, ютубі та вайбері громадської спілки «Твій сімейний лікар».