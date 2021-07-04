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Останнім часом серед футбольних вболівальників почастішали серцеві напади, – МОЗ

Медики порадили, як справитися зі стресом після перегляду матчу.

Останнім часом серед футбольних вболівальників почастішали серцеві напади, – МОЗ
Сборная Украины
Фото: УАФ

Під час гри футбольні фанати переживають сильний стрес і у них зростає виділення кортизолу – гормону стресу.

На цьому наголосили у МОЗі з посиланням на Центр громадського здоров’я України.

“Але це видно по вболівальниках і без наукових втручань: напруга зростає з кожним наближенням м’ячу до воріт”, – йдеться у повідомленні.

Ще одне дослідження показує, що коли команда, за яку вболіває людина, програє, вона може їсти на 16% більше шкідливої їжі та зокрема насичених жирів, ніж зазвичай. Хоча коли виграє, ця цифра зменшується у протилежний бік — на 9% менше звичайного споживання насичених жирів.

“Хоча кортизол — важливий гормон, який допомагає справлятися із стресовими ситуаціями у повсякденному житті, його надмірна кількість шкідлива для організму. З часом це може призводити до пригнічення імунної системи, збільшення маси тіла, підвищення артеріального тиску та зростання ризику появи серцево-судинних захворювань. Останнім часом серед футбольних вболівальників почастішали серцеві напади”, – додали у міністерстві.

“Ваш організм пережив два тайми надзвичайного стресу – зараз він виснажений”, – додали урядовці.

Вони порадили фанатам відновити організмя: піти на прогулянку із собакою, зустрітися із друзями, обрати тихий вечір із серіалом, прибрати у квартирі, приготувати корисну та смачну вечерю, зайнятися спортом тощо.

Нагадаємо, у суботу, 3 липня збірна Англії перемогла команду України з рахунком 4:0 в матчі 1/4 фіналу Євро-2020.

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