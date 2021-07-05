Головний санлікар розказав про перспективи виробництва ковід-вакцин в Україні

"До кінця року будемо мати шорт-лист структур або фармкомпаній, які готові".

Головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що Україна просунулась у переговорах про локалізацію виробництва ковід-вакцин.

В інтерв'ю TSN.ua він заявив, що вже є кілька домовленостей та зацікавленість зі сторони іноземних партнерів.

"Найближчим часом ми отримаємо інформацію вже про фактичну локалізацію. Найшвидшим варіантом локалізації може бути виробництво інактивованої вакцини, наприклад CoronaVac або мРНК-вакцини, бо технологічно цикл є відносно простим. До кінця цього року ми вже будемо мати шорт-лист структур або фармкомпаній, які готові локалізувати або навіть завершили процес перебудови своїх технологічних ліній", - сказав Кузін.

За його словами, найважче буде отримати прекваліфікаці ВООЗ.

"Вона відноситься не лише до самої вакцини, а й до майданчика, де вона має бути вироблена. Наразі українські біотехнологічні виробництва, які ніколи не працювали на експортні потужності, не мають такої прекваліфікації. Це питання до одного року. Однак зараз ті компанії, які роздумують або вже перейшли до обговорення або запуску процесу локалізації, працюють разом із ВООЗ, консультуються, щоб цей майданчик був максимально швидко прекваліфікований", - сказав Кузін.

Виробництво розроблених в Україні вакцин має більш віддалену перспективу, сказав головний санлікар.

За його словами, вітчизняні науковці знаходяться на "доволі ранньому етапі теоретичного обґрунтування або доклінічного етапу випробування вакцини".

Нагадаємо, у травні 2021 року президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні потрібно розгорнути виробництво іноземних вакцин від коронавірусу.

Тодішній головний санітарний лікар Віктор Ляшко (зараз - міністр охорони здоров'я) казав, що запуск виробництва вакцини від ковіду може статися дуже швидко, протягом лічених днів, якщо Світова організація торгівлі домовиться про тимчасову відмову від дотримання прав інтелектуальної власності на вакцини від ковіду.