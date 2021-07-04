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МОЗ повідомив про смерть 47-річного чоловіка після вакцинації на Вінниччині
МОЗ повідомив про смерть 47-річного чоловіка після вакцинації на Вінниччині
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У Вінницькій ОДА назвали попередню причину смерті чоловіка після вакцинації від ковіду

Це гостра серцево-судинна недостатність.

У Вінницькій ОДА назвали попередню причину смерті чоловіка після вакцинації від ковіду
Фото: EPA/UPG

Причиною смерті 47-річного чоловіка, який помер за чотири години після щеплення вакциною Comirnaty/Pfizer-BioNTech від коронавірусу у Вінницькій області, стала гостра серцево-судинна недостатність на тлі ішемічної хвороби серця.

Такими є попередні результати судово-медичної експертизи, повідомив Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької ОДА.

“Ознак анафілаксії, шоку, тромбозу немає. Розслідування триває, очікуємо результати морфо-гістологічних досліджень. Ми обов’язково повідомимо про будь-які нові з'ясовані факти, як тільки вони стануть відомі”, – йдеться у повідомленні.

У Департаменті нагадали, що вакцинація проти COVID-19 не запобігає розвитку інших захворювань або смерті від інших причин.

Нагадаємо, 2 липня у Вінницькій області після вакцинації проти коронавірусу помер 47-річний чоловік. У решти людей, які отримали щеплення з цього флакона, проблем із здоров'ям не виявили.

У МОЗ наголосили, що цей випадок смерті зареєстровано як несприятливу подію після імунізації, оскільки смерть сталася протягом 30 днів після вакцинації.

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