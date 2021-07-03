​Росія викупила у Словаччині 160 тисяч доз вакцини "Супутник V", невикористаних через низький попит

Росія викупила у Словаччині 160 тисяч невикористаних доз вакцини "Супутник V".

Про це повідомила прессекретар міністерства охорони здоров'я республіки Зузана Еліашова, передає телеканал "Та3".

Зазначається, що РФ викупила партію вакцини за тією ж ціною, за якою і продала - по $9,95 за дозу. Гроші надійдуть протягом 20 робочих днів після підписання угоди.

Викуплені дози вже вивезли зі Словаччини. В країні залишилися лише препарати для людей, які вже зареєструвалися на вакцинацію.

За даними МОЗ, у Словаччині, де живуть більше 5 млн людей, першою дозою "Супутника" зробили щеплення 10 500 осіб.

У Російському фонді прямих інвестицій (РФПІ), який відповідає за експорт вакцини, у відповідь заявили, що в Словаччині "розгорнули проти "Супутника" "кампанію з дезінформаці".

Як повідомлялося, в кінці травня уряд Словаччини схвалив застосування "Супутника" на території країни, але в червні через низький попит вирішив припинити вакцинацію цим препаратом.

Нагадаємо, у березні Словаччина купила 200 тис. доз російської вакцини "Супутник V" та отримала першу партію препарату, не чекаючи на його реєстрацію в Європейському Союзі. Після цього в уряді країни стався скандал. Дві партії вже заявили про можливість виходу з владної коаліції, в результаті чого це може призвести до дострокових парламентських виборів.

Коментуючи закупівлю російської вакцини у ЗМІ, прем'єр Ігоро Матович поскаржився на заяви про те, що домовленості з росіянами автоматично означають державну зраду, оскільки він домовився про закупку російськох вакцини, не порадившись із партнерами по коаліції. На запитання журналіста, що він пообіцяв росіянам за постачання вакцини, Матович відповів: "Закарпатську Україну". Однак одразу ж наголосив, що це був жарт.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба назвав висловлювання словацького прем'єра некоректним і недружнім. А МЗС заявило, що вимагає від Матовича офіційних вибачень.

4 березня голова МЗС Словаччини попросив пробачення за слова свого прем'єра, а пізніше Матович особисто перепросив за невдалий жарт. Однак, наприкінці березня Матович таки пішов у відставку.

12 березня через скандал із закупівлею "Спутника V" подав у відставку і голова МОЗ країни Марек Крайчі.

У квітні Державний інститут по контролю ліків Словаччини заявив, що вакцина "Супутник V", що надійшла в країну, відрізняється від зразків, про які писав науковий журнал The Lancet і які знаходяться на дослідженні в Європейському агентстві з лікарських засобів.