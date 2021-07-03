Українські прикордонники: жодних ознак перекриття кордону з Білоруссю немає

Минулої доби суттєвих змін обстановки чи зменшення пропускних операцій на кордоні України з Республікою Білорусь не спостерігалося.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

У п’ятницю ввечері, 2 червня оперативні чергові Житомирського та Чернігівського прикордонних загонів отримали інформацію від чергових суміжних органів охорони кордону Республіки Білорусь, що ці органи з 20:00 2 липня перейшли на посилену охорону кордону.

“Варто наголосити, що таке посилення – це звична практика під час святкування різних визначних дат, а сьогодні в Білорусі відзначають День Республіки”, – йдеться у повідомленні.

Минулої доби на в’їзд в Україну з Білорусі пропущено майже 2000 осіб, а у зворотному напрямку – понад 1700 осіб, повідомили у ДПСУ.

“Ці показники вищі ніж середньодобові за минулий місяць, що, ймовірно, пов’язано з вихідними. Сьогодні також спостерігається доволі ритмічний рух через пункти пропуску на цій ділянці. У пропускних операція жодних ознак, які б свідчили про перекриття кордону, як це повідомляли ЗМІ з посиланням на Олександра Лукашенка, не спостерігається”, – підсумували прикордонники.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко, який вважає себе президентом Білорусі, заявив що в країні викрито "сплячі терористичні осередки", до яких нібито причетні Німеччина, Україна, США, Польща і Литва. Також Лукашенко наказав повністю закрити кордон із Україною, пов’язавши це "зі значною кількістю зброї, яка потрапляє через кордон до Білорусі".

Раніше Лукашенко також заявив про "завершення масштабної антитерористичної операції", з я кою нібито пов’язана Німеччина. Подробиць того, як саме причетна Німеччина, Лукашенко не повідомив. Представники уряду ФРН відмовилися коментувати цю заяву.

У свою чергу речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко заявив, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про закриття кордону з боку Білорусі.

Представник адміністрації США заявив, що американська влада поінформована про заяви Лукашенка, що Білорусь закриє кордон з Україною, а країна далі слідкуватиме за тим, щоб Олександр Лукашенко відповідав за свої дії.