Словаччина змінила порядок пропуску іноземців на свою територію

Словаччина повідомила про зміни у порядку пропуску іноземців на свою територію.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Відповідно до наданої інформації, особи, які в’їжджають на територію Словаччини з держави, яка входить до червоного списку (зокрема, з України), зобов’язані попередньо зареєструватися на веб-сайті korona.gov.sk.

“Подорожуючим радять зробити це до прибуття на територію Словаччини, оскільки у пунктах пропуску неможливо зареєструватися через слабке інтернет-покриття. Доступ до Wi-Fi на території словацьких пунктів пропуску відсутній”, – йдеться у повідомленні.

Зміни стосуються також тих, хто в’їжджає на територію Словаччини потягом через пункт пропуску “Чоп (Страж) – Чієрна-над-Тісоу”. Осіб, які не зареєструються, не пропустять, а їх повернення на територію України буде ускладнене через графік руху потягів.

Також словаки інформують, що з 19:00 5 липня 2021 року у громадян ЄС при в’їзді на територію Словаччини перевірятимуть цифрові COVID-картки (через мобільний додаток). Такі картки видаються громадянам ЄС як сертифікат про щеплення, проведення тесту (антиген, ПЛР) або подолання захворювання на ковід.

Нагадаємо, Укрзалізниця з 1 липня відновила міжнародне залізничне сполучення зі Словаччиною.

У листопаді минулого року прем'єр Словаччини закликав боротися з коронавірусом так, як колись із комуністами.

З 9 листопада 2020 Словаччина закрила пункти пропуску на кордоні з Україною через коронавірус.14 листопада в країні продовжили надзвичайну ситуацію на 45 днів, однак послабили жорсткий карантин через зменшення кількості хворих.

16 листопада повідомлялося, на кордоні зі Словаччиною відкрито пішохідний рух, а транзитний проїзд залишається без обмежень і здійснюється цілодобово.