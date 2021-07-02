Лукашенко наказав перекрити кордон з Україною

Олександр Лукашенко під час урочистих зборів до Дня незалежності Білорусі заявив про викриття "сплячих" терористичних осередків. До них, за словами Лукашенка, причетний цілий ряд країн, в тому числі й Україна.

"Сьогодні викрито створені "сплячі" терористичні осередки, так звані загони самооборони. Мета цих осередків - насильницька зміна влади в день ікс. Вони самі поки не знають, що це за день ікс: до нього треба підвести наш народ", - цитує Лукашенка "БелТА".

За його словами, в цьому замішані Німеччина, Україна, США, Польща і Литва.

Він також розказав, нібито напередодні вночі була здійснена спроба вбивства місцевого пропагандиста Григорія Азарьонка (працює на телеканалі СТВ). "Це сталося минулої ночі: 1 липня. Мета (цитую) - знерухомити, захопити, кинути в багажник. Вивезти в ліс, відрізати язик", - сказав він.

За словами Лукашенко, зброя для вбивства Азарьонка нібито була з України. "Пістолет привезли з України і сховали в Гомельській області, як і інші прилади (тепловізори та інше), які використовувалися при спробі підірвати Вілейську станцію зв'язку Російської Федерації з військово-морським флотом в Атлантиці. Все було викрито, знайдено схованки. Операція тривала довго. Знову запитаєте прізвище? Будь ласка, це Сосновський. Заарештовано і дає свідчення", - заявив він.

Розказавши це, Лукашенко заявив, що наказує прикордонним військам повністю перекрити кордон з Україною.

"Величезна кількість зброї надходить з України в Білорусь. Тому я доручив прикордонним військам повністю перекрити кордон з Україною", - сказав Лукашенко, уточнивши потім, що в'їзд в Білорусь для звичайних громадян України не закривається.

"Розмова з позиції сили на нашій землі з нашим народом безперспективна! Так було і так буде завжди", - заявив він.

Нагадаємо, що Лукашенко не вперше робить голослівні заяви про те, що з України в Білорусь контрабандою переправляють зброю.

У 2019 році Лукашенко вже говорив, що Білорусь наглухо закрила кордон з Україною через потік зброї. Прикордонному комітету Білорусі тоді довелося пояснювати, що пункти пропуску продовжують функціонувати в звичайному режимі, а "кордон закрито для незаконослухняних громадян і злочинних елементів".

Пізніше він називав Україну "форпостом політичних провокацій", а також заявляв про затримання групи терористів, що нібито "тоннами ввозила зброю" в Білорусь через Україну.