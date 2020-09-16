Президент Білорусі вважає, що на внутрішню ситуацію впливають інші країни.

Олександр Лукашенко назвав Україну "форпостом політичних провокацій", які, за його словами, націлені проти Білорусі.

Про це повідомило державне видання "БЕЛТА".

Лукашенко вважає, що на ситуацію в Білорусі впливають інші країни.

"Щоб відразу зняти всі маски, назвемо цих гравців поіменно. На рівні світових центрів це, перш за все, - Сполучені Штати Америки, конкретніше - їх мережа фондів з підтримки так званої демократії. На європейському континенті активно діяли американські сателіти: Польща, Литва, Чехія і, на жаль, наша Україна...", - сказав він.

"Кожна з цих країн відпрацьовувала свою роль. Чехія - з давніх часів як ресурсний хаб, Польща - спочатку як інкубатор медіаканалів ("Белсат", "Нехта" та інші), а потім - як майданчик для альтернативних органів у вигнанні. Литва, уражена темою БелАЕС, - як таран білорусько-європейських відносин. Україна, незважаючи на нашу незмінну її підтримку (наприклад, в питаннях територіальної цілісності, та й по іншим), всупереч духу наших взаємин стала форпостом політичних провокацій", - додав Лукашенко.

Він також назвав сім етапів "сценарію зі знищення Білорусі", серед яких - "Майданний сценарій" і наголосив, що "протягом останніх десяти років білоруська влада готувалася до сьогодення".

Нагадаємо, сьогодні російська військова делегація на чолі з міністром оборони прилетіла в Білорусь. Лукашенко зустрівся з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу та запропонував провести ще одні військові навчання, окрім тих, які наразі тривають під Брестом.

14 вересня президент Лукашенко у Сочі зустрівся з президентом РФ Путіним. Президент РФ підтвердив, що Москва видасть Мінську $1,5 млрд кредиту.