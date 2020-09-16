Олександр Лукашенко назвав Україну "форпостом політичних провокацій", які, за його словами, націлені проти Білорусі.
Про це повідомило державне видання "БЕЛТА".
Лукашенко вважає, що на ситуацію в Білорусі впливають інші країни.
"Щоб відразу зняти всі маски, назвемо цих гравців поіменно. На рівні світових центрів це, перш за все, - Сполучені Штати Америки, конкретніше - їх мережа фондів з підтримки так званої демократії. На європейському континенті активно діяли американські сателіти: Польща, Литва, Чехія і, на жаль, наша Україна...", - сказав він.
"Кожна з цих країн відпрацьовувала свою роль. Чехія - з давніх часів як ресурсний хаб, Польща - спочатку як інкубатор медіаканалів ("Белсат", "Нехта" та інші), а потім - як майданчик для альтернативних органів у вигнанні. Литва, уражена темою БелАЕС, - як таран білорусько-європейських відносин. Україна, незважаючи на нашу незмінну її підтримку (наприклад, в питаннях територіальної цілісності, та й по іншим), всупереч духу наших взаємин стала форпостом політичних провокацій", - додав Лукашенко.
Він також назвав сім етапів "сценарію зі знищення Білорусі", серед яких - "Майданний сценарій" і наголосив, що "протягом останніх десяти років білоруська влада готувалася до сьогодення".
Нагадаємо, сьогодні російська військова делегація на чолі з міністром оборони прилетіла в Білорусь. Лукашенко зустрівся з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу та запропонував провести ще одні військові навчання, окрім тих, які наразі тривають під Брестом.
14 вересня президент Лукашенко у Сочі зустрівся з президентом РФ Путіним. Президент РФ підтвердив, що Москва видасть Мінську $1,5 млрд кредиту.